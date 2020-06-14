Boateng: 'Beşiktaş formasını yere atmam'

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçta oyundan alınırken formayı sinirle yere attığı yönünde verilen tepkilere cevap verdi.



Formayı malzemeciye vermeye çalıştığını kaydeden Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" ifadelerini kullandı.