BNP Paribas Turnuvası'nda finalin adı belli oldu!

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Pazar günü Veronika Kudermetova ile Anastasia Potapova karşılaşacak.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler yarı final maçında, İstanbul'da şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden Sorana Cirstea, Veronika Kudermetova ile karşılaştı.



Maçı, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Kudermetova, finale adını yazdırdı. Yarın oynanacak final maçında Kudermetova, Potapova ile karşılaşacak.



Günün daha önce sona eren diğer yarı final mücadelesinde elemelerden gelen Potapova, Yulia Putintseva'yı, 2-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale adını yazdırmıştı.



Yarın oynanacak çiftler finalinde ise Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimovaikilisi ile Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo karşılaşacak.





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