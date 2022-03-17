BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri başladı!

Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri, Antalya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri başladı!
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17 Mart 2022 20:39
Antalya'da düzenlenen Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri, bailadı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Otel'de gerçekleştirilen yarışlara 4 ayrı kıtadan 41 ülke ve 209 sporcu katıldı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın da mücadele ettiği organizasyonda, kıtalarında ilk üç dereceye giren milli takımlar, 2-8 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Turnuva, 21 Mart'ta sona erecek.

 

 

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