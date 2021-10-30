BMX Süper Kross Dünya Kupası 7. tur yarışları başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası 7.tur yarışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BMX Süper Kross Dünya Kupası 7. tur yarışları başladı
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30 Ekim 2021 15:41
Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Dünya Şampiyonası kapsamında BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 7. tur yarışları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 21 ülkeden 143 sporcu katılıyor.

Sabah saatlerinde başlayan antrenman turlarının ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler", "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde yarışların startı verildi.

Şampiyonada, yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek.




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