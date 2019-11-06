BMW pazarlama bütçesini eSpor sponsorluklarına kaydırıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, ABD'den Cloud9, Çin'den FunPlus Phoneix, İngiltere'den Fnatic, Almanya'dan G2 Esports ve Güney Kore'den SK Telecom ile sponsorluk anlaşması imzaladığını aynı anda duyurdu ve şirketin yeni pazarlama stratejisi ile ilgili önemli bir ipucu da vermiş oldu.



eSpor dünyasına bomba gibi düşen haber, BMW'nin dünyanın farklı ülkelerindeki bu oldukça tanınmış eSpor kulüplerine yaptığı anlaşmaların da detayları belli oldu. BMW ana takımlara sponsor olurken, farklı oyunlarda yani branşlarda mücadele eden takımlar artık BMW markasının görünürlüğüne ciddi katkı sağlayacak. Markaların DOTA 2, Fortnite, FIFA ve League of Legends takımları, BMW markasının oyuncularla buluşturacak.



Son yıllarda eSporun önlemez yükselişi, turnuvalara ayrılan rakamlar ve sponsorlukların değerleri zaten ciddi yükselişteydi. BMW, bu tarz sponsorlukların ilk adımlarını bireysel oyuncularla denemeyi başlamış ve Cloud9 takımına BMW logosunun sosyal medyada görünürlüğü artıran bir şekilde sponsorluk anlaşması zaten imzalamıştı. BMW, eSpor sponsorluklarını sevmiş olacak ki, bir anda çıtayı daha da yükseltti. Anlaşmalarla ilgili hiçbir şekilde detay belirtilmezken, BMW'nin her bir takıma yedi rakamlı tutarlarda sponsorluk bedelleri ödeyeceği konuşuluyor. Yani eSpor takımlarına sponsorluklar için artık milyon dolarların konuşulduğu bir döneme şahitlik ediyoruz.



Fornite oyunu içerisinde Travis Scott'ın verdiği sanal konseri 12.2 milyon oyuncunun izlemesi, yukarıda bahsini ettiğimiz eSpor takımlarının tamamının Instagram, YouTube, Twitter ve Twitch gibi sosyal ağlar üzerinde yaklaşık 8.1 milyon kişiye direkt eriştiğini varsayarsak, şirketlerin pazarlama bütçelerinin de bu alana kaydırılması pek sürpriz değil.



BMW logosu tüm takımların sosyal medya kanallarında büyük görünürlüğe sahip olacakken, bununla birlikte takımların formalarında da yer alacak. Ayrıca düzenlenen oyun turnuvalarında takımlar için özel dizayn edilmiş BMW otomobiller kullanılacak. Oyuncular bu araçlarla seyahat edecek ve otomobiller fiziksel etkinliklerde de sergilenecek.



BMW bu hamlesiyle markasını çok önemli bir kitlenin gözü önüne getiriyor. Yaşları nispeten küçük oyuncular, BMW markasını sevdikleri ve destekledikleri oyun takımlarının yanında görecek. Bu da marka ile kuracakları duygusal bağı kolaylaştıracak. BMW'de deneysel pazarlamadan sorumlu yönetici olarak çalışan Stefan Ponikva'ya göre, sponsorlukların amaçları zamanı geldiğinde, oyuncuların tercih edecekleri ilk otomobil markası olmak olarak dile getiriliyor.



Kaynak: Webrazzi



