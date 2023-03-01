Haber Tarihi: 01 Mart 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 11:34

Bluesky Beta sürümü çıktı! Bluesky nedir, nasıl indirilir?

Bluesky Beta sürümü çıktı! Twitter'ın el değiştirmesinin ardından pek çok eleştiri gelse de yeni uygulamalar da geliştiriliyor. Twitter kurucusu Jack Dorsey Bluesky ile karşımıza çıktı. Peki, Bluesky nedir, nasıl indirilir?

Bluesky Beta sürümü çıktı! Bluesky nedir, nasıl indirilir?
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Twitter kısa bir süre önce el değiştirdi ve kurucusu Jack Dorsey bu platformdaki bazı değişiklikleri eleştirdi. Haliyle Twitter'a alternatif bir uygulamayı destekleyeceği bilinen Dorsey'nin bu atılımı Bluesky adın verdiği uygulama ile yaptığı duyuruldu. Bluesky, Twitter dinamiklerine sahip olan bir uygulama. Tasarım olarak bile Twitter'a benzeyen Bluesky, paylaşım yapmaya, kullanıcıları takip etmeye ve ana sayfada gezinmeye olanak sağlıyor.

Bluesky nedir, nasıl indirilir? 

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in Twitter rakibi uygulaması Bluesky, iOS için çıkışını yaptı. Ancak uygulama şu an sadece davetiyesi olanlar tarafından kullanılabiliyor. Şu an sadece iOS tarafında yer alan Jack Dorsey'in Twitter rakibi uygulaması Bluesky, ücretsiz olarak buradan indirilebiliyor ancak yukarıda da dediğimiz gibi henüz herkese açılmış değil.

Başlangıcı bir davetiye sistemiyle yapan Dorsey, yeni uygulaması ile yıllar önce yarattığı Twitter'dan farklı olarak "merkezi olmayan" bir yapıyı benimsiyor. Twitter'ın başındayken kripto paralar ve blok zinciri üzerine büyük ilgi gösteren Dorsey, yeni uygulamayı Twitter'a oldukça benzer bir tasarımla hazırlamış durumda.

Uygulamanın temelinde Authenticated Transfer Protocol ya da kısaca "AT Protocol" olarak adlandırılan açık kaynaklı bir protokol yer alıyor. Süreç teknik olarak karışık ancak yapılan açıklamaya göre bu protokol kapsamında kurulan ağı yöneten tek bir merkez yerine birçok merkez olabiliyor.

Süreci örneklemek için birbirleriyle iletişim kurabilen farklı e-posta servisleri örnek gösteriliyor. Bu durum sağlayıcı seçimi yapabileceğiniz anlamına geliyor ve bireyler ile işletmelerin isterlerse kendi ağlarını oluşturabileceği aktarılıyor. Herkese ne zaman çıkacağı henüz açıklanmayan Bluesky, şimdilik Jack Dorsey'e ve maddi gücüne rağmen öne çıkabilecek gibi görünmüyor. Elon Musk çok sevilmese de Twitter'ın yeri ve önemi kolay kolay azalmayacak, birçok alternatife rağmen kişiler Twitter'ı takip etmeyi ve Twitter'a dönmeyi sürdürecek. 


Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında "satılık olmayan sosyal ağ" olarak tanımlanan Mastodon öne çıkmıştı ancak Mastodon yeni doğmuş bir platform değildi. Fakat çoğu Twitter kullanıcısı alternatif aradığı için bir anda patlama yapmıştı.

Kendisini "satılık olmayan sosyal ağ" tanımlayan Mastodon için şu açıklamalar yapılıyor: "Ana akışınız en çok önem verdiğiniz şeyleri içermelidir, bir şirketin görmenizi düşündüğü şeyleri değil. Karşınızda köklü değişikliğe sahip, yeniden toplumun elindeki bir sosyal ağ."

Firma servisin önemli satır başlarını da şöyle aktarıyor: "Ana akışınızda ne görmek istediğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Algoritma veya zamanınızı harcayan reklamlar yok. Tek bir hesapla herhangi bir Mastodon sunucunda olan bir kimseyi takip edin ve gönderilerine zamana göre sıralanmış şekilde erişin. Kendi internet köşenizi biraz daha fazla size benzetin. Mastodon, hedef kitlenizi aracı olmadan yönetmeniz için size eşsiz bir olanak sağlar. Kendi altyapınızda barındırdığınız Mastodon sunucusu, çevrimiçi olarak başka bir Mastodon sunucusundan takip etmenizi ve takip edilmenizi sağlar ve sizden başka kimsenin kontrolü altında değildir. 
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