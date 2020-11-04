Blu TV aylık kaç para, Blu TV nedir, aylık abonelik Blu TV

Vatandaşlar yerli platform dizi film ve belgesel yayınlayan Blu TV fiyatları için araştırmalarını yapıyor. Blu TV hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Blu TV'nin izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Blu TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir? Blu TV kaç para, Blu TV ne kadar, Blu TV fiyat, Blu TV abonelik nasıl, Blu TV ne kadar, Blu TV paralı mı? okumak için tıklayın.

04 Kasım 2020 08:44
Blu TV aylık kaç para, Blu TV nedir, aylık abonelik Blu TV
Blu Tv hemen izle! Blu TV nasıl izlenir ve ücretli midir? Peki Blu TV'den hangi diziler yayınlanacak? sorularının yantına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Blu Tv üyeliği nasıl yapılıyor ve ayda kaç TL ödeniyor? İşte Blu TV hakkında tüm merak edilenler...

Blu TV hakkınde merak edilenleri Blu TV nedir, Blu Tv kaç para, Blu TV abonelik nasıl, Blu TV ne kadar, Blu TV paralı mı? Blu TV ücret ne kadar, Blu TV aylık abonelik fiyatı detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

BLU TV NEDİR? BLU TV KAÇ PARA, BLU TV FİYATI

İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi BluTV'de de bir üyelik sistemi mevcut. Her ay düzenli olarak yenilemeniz gerekn sistem içerisinde tabii ki de içerikler de eş zamanlı güncelleniyor. Kısacası aynı içeriğe sürekli fiyat ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Bunun dışında öncelikle denemem gerekiyor diyorsanız da BluTV'de 7 günlük bir ücretsiz deneme hakkınız da mevcut. 

BLU TV NEDİR İZLE
BLU TV'YE NASIL ABONE OLUNUYOR?

bonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartgın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam. İlk kez abone olanlara bir haftalık ücretsiz kullanım hakkı sunuluyor. Bu kullanım hakkını Blu TV nedir, Blu Tv kaç para, Blu TV abonelik nasıl, Blu TV ne kadar, Blu TV paralı mı? Blu TV ücret ne kadar, Blu TV aylık abonelik fiyatı dolduktan sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için "Hesabım" sayfasına giderek, "İptal Et" butonunu tıklamanız yeterlidir. Blutv'de yerli, yabancı film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Her ay minimum 100 adet yerli film, sinema ve diziye ulaşmak mümkün.

BLU TV'YE ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

BLU TV PARALI MI?


BluTV üyeliği aylık tüm vergiler dahil kredi/banka kartı ile *22.90 TL, Apple uygulama içi ödeme ile 24.99 TL'dir.

BluTV yurt dışı üyeliği aylık 5.90 Euro'dur.

Yerli banka ve kredi kartlardan üyelik tarihine ait Merkez Bankası kurlarına göre Türk Lirası karşılığı tahsil edilir.

Yabancı banka ve kredi kartlarından abonelik ücreti Euro olarak tahsil edilmektedir. Ülkeye göre ise para birimi değişebilir.

*TR'de başlayacak yeni üyeliklerde geçerlidir. Hesabım bölümünden güncel abonelik ücretinizi görüntüleyebilirsiniz.



BLU TV NASIL İZLENİR?

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz. BluTV, üyelerine istedikleri zaman, istedikleri yerden zengin bir içeriğe ulaşabilme özgürlüğü sunar. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (ios ve android) ya da akıllı tv gibi geniş ekranlardan, sürekli güncellenen içerikleri, reklamsız izlemenizi sağlar. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden, Blu TV nedir, Blu Tv kaç para, Blu TV abonelik nasıl, Blu TV ne kadar, Blu TV paralı mı? Blu TV ücret ne kadar, Blu TV aylık abonelik fiyatıinternet bağlantısı olan herkes yararlanabilir. BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz.

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