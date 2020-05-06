Blu TV aylık fiyatı kaç para, ne kadar? Blu TV'ye nasıl üye olunur? Blu Tv nasıl izlenir?

Blu TV aylık olarak abone olunan bir dizi film, tv yayın platformu. Nasıl üye olunur, ne kadar, kaç para, Blu TVBlu TV' hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Blu TV'nin izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Blu TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Blu Tv hakkında tüm bilgiler...

06 Mayıs 2020 05:56
Blu TV aylık fiyatı kaç para, ne kadar? Blu TV'ye nasıl üye olunur? Blu Tv nasıl izlenir?
Blu TV izlemek için aylık paralı ücretli abone olmak gerekir. Bir çok dizi film yapımının yanı sıra hangi filmler var, blu tv de hangi diziler var bilgilerine ulaşabilirsiniz. Blu Tv hemen izle! Blu TV nasıl izlenir ve ücretli midir? Peki Blu TV'den hangi diziler yayınlanacak? sorularının yantına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Blu Tv üyeliği nasıl yapılıyor ve ayda kaç TL ödeniyor? İşte Blu TV hakkında tüm merak edilenler...
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Ayda sadece ₺19,90

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BLU TV'YE NASIL ABONE OLUNUYOR?

bonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartgın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam. İlk kez abone olanlara bir haftalık ücretsiz kullanım hakkı sunuluyor. Bu kullanım hakkını dolduktan sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için "Hesabım" sayfasına giderek, "İptal Et" butonunu tıklamanız yeterlidir. Blutv'de yerli, yabancı film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Her ay minimum 100 adet yerli film, sinema ve diziye ulaşmak mümkün.

BLU TV PARALI MI?

Blutv'ye abonelik ücretli. Aylık 19,90 lira ödeme yaparak bütün film ve dizileri reklamsız ve tek parça halinde izleyebilirsiniz.

BLU TV NASIL İZLENİR?

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz. BluTV, üyelerine istedikleri zaman, istedikleri yerden zengin bir içeriğe ulaşabilme özgürlüğü sunar. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (ios ve android) ya da akıllı tv gibi geniş ekranlardan, sürekli güncellenen içerikleri, reklamsız izlemenizi sağlar. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden, internet bağlantısı olan herkes yararlanabilir. BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz.



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