Blizzard yeni bir Diablo oyununa mı hazırlanıyor?

BlizzCon'un gerçekleşeceği 2 Kasım tarihine az bir zaman kaldı. Tabi ki bu sırada BlizzCon'un panel programı da görücüye çıktı. Dikkatleri çeken ise geçen yıl neredeyse adı dahi anılmayan Diablo'nun bu sene açılış seremonisinden hemen sonra oyunların geleceği hakkında konuşulan "What's Next:Diablo" panelinin olması.





Ağustos ayında Topluluk Yöneticisi Brandy Camel "Birden fazla Diablo projesi üzerinde çalışıyoruz." demişti. Bunlardan ilk Nintendo Switch'e Diablo III'ün çıkışı oldu.





Ayrıca son dönemlerde Battle.net'te olsun yada Blizzard Gear ürünlerinde olsun çok fazla Diablo 1'deki Diablo modelini görmeye başladık. Bizleri bir Diablo 1 Remastered bekliyor olabilir. Ancak bununla beraber bir de daha önce hiç görmediğimiz bir Diablo modeli Blizzard Gear'da poster olarak satışa sunuldu.





Diablo'nun kafasında normalde Soulstone'un olması gerektiği yerde bir boynuza sahip olan bu Diablo modelinin posterinin adı da "Diablo Reign of Terror". Yani hiç belli olmaz BlizzCon'da bir remastered ve bir de yeni Diablo oyunu karşımıza çıkabilir.





Yada "Zaten Diablo'yla ilgili bir şey yok. What's Next panelini ilk sıraya yazalım da aradan çıksın." diye de düşünmüş olabilirler. Bu ihtimal oldukça az. Çünkü açılış seremonisi herkesin gaza geldiği, hype'ın tavan yaptığı bir an oluyor genelde. Blizzard bunun peşine yeni bir Diablo oyunu sinematiği koyarsa hype artık tavan felan dinlemez kırar geçer.



Uzun lafın kısası: ༼ つ ◕_◕ ༽つ Give Diablo IV Blizzard!





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk