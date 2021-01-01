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Bledsoe, Zion Williamson'ı Giannis ile karşılaştırdı!

New Orleans Pelicans guardı Eric Bledsoe, takım arkadaşı Zion Williamson'ı, Milwaukee Bucks'tan eski takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo ile karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Eric Bledsoe, takım arkadaşı Zion Williamson'ı, Milwaukee Bucks'tan eski takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo ile karşılaştırdı.

Williamson sezonda, boyalı alanda bulunan sayılar kategorisinde lider konumda ve ayrıca hem toplam ribaundlarda, hem de hücum ribaundlarında ilk beş sıra içinde yer alıyor.

Bledsoe, NOLA.com'dan Christian Clark'a, Zion'ın boyalı alandaki efektifliğini hayranlıkla izlediğini ve bu alandaki yeteneğinin Giannis'inki gibi olduğunu belirtti:

"Boyalı alanda onun gibi olan sadece bir oyuncuyla oynamıştım. O da Giannis'ti."

Williamson, takımın vasat başlangıcına (9-12) rağmen şu ana kadar Pelicans ile mükemmel bir sezon geçiriyor. 20 yaşındaki oyuncu 23.0 sayı, 6.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarına sahip.


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