Bledsoe koronavirüse yakalandı, ekibinin yanına sonra katılacak

Milwaukee Bucks guardı Eric Bledsoe'nun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığından ötürü, ekibinin yanına henüz katılmadığı bildirildi.



Ancak 30 yaşındaki oyuncunun semptomsuz olduğu ve gerekli protokolleri yerine getirdiğinde, Orlando'daki NBA bubble'ına gitmeyi planladığı açıklandı.



Bledsoe, koronavirüs için pozitif test sonucu alan, 22. bilinen NBA oyuncusu ve bubble'a katılmadan önce farkedilen ve ele alınan bir diğer pozitif tanı örneği oldu.



Bu sezon Bucks için 56 maçta Bledsoe, ortalama 15.4 sayı, 4.6 ribaund ve 5.4 asist ortalamalar yakalamıştı.



