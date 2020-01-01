Bleacher Report'a göre, 21 yaş altı en iyisi, Luka!

Bleacher Report, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, "21 yaşın altındaki en iyi oyuncu" olarak nitelendirdi.



NBA'in parlak bir gelecek için hazır olduğu, giderek daha belirgin hale geliyor. Trae Young, Ja Morant, Zion Williamson, ve Jaren Jackson Jr. gibi oyuncularla, yeni neslin ne kadar sağlam olacağına dair bazı önizlenimlerimiz oluyor.



BR'a göre, ligdeki tüm genç oyuncular arasında, şimdiye kadar en çok etkileyici isim, Luka:



"En kendinden emin olan Draft öncesi tahmincileri bile, Luka Doncic'in NBA'deki ilk iki sezonundan ötürü biraz şaşırmışlardır. Playofflara girecek olan bir takımdaki üretimi ve etkisi akıl almaz derecede.



Doncic'in ikinci yılında en iyi beş oyuncudan biri olması durumu, hiç abartılacak bir şey değil. Oyununu, karşısındaki savunmaların durumuna göre yükseltti. Step-back şutu, Harden'ınkinden daha az heyecan verici değil ve üçlük çizgisinin içinde fırsat yaratma konusunda daha iyiye gitmiş durumda. Savunmacıları arkasında tutmada daha etkili ve yardım savunmasına gelenleri, hızlı yön değiştirmeleri ile ikilemde tutuyor."



Listenin geri kalanı ise şu şekilde:



2) Trae Young

3) Zion Williamson

4) Ja Morant

5) Jaren Jackson Jr

6) Collin Sexton

7) PJ Washington

8) Kevin Huerter

9) Wendell Carter Jr.

10) Cam Reddish



