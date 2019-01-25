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Blatt: "Fenerbahçe daha hazırdı"

Olympiakos'un başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 90-75 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Kaynak: AA
Blatt: 'Fenerbahçe daha hazırdı'
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24 Ocak 2019 23:31
Fenerbahçe Beko'ya 90-75 mağlup olan Olympiakos'ta başantrenör David Blatt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Olympiakos Başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko'nun çok iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

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