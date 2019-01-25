Fenerbahçe Beko'ya 90-75 mağlup olan Olympiakos'ta başantrenör David Blatt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Olympiakos Başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko'nun çok iyi oynadığını dile getirdi.
Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.
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Olympiakos Başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko'nun çok iyi oynadığını dile getirdi.
Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.
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