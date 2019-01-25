Fenerbahçe Beko'ya 90-75 mağlup olanbaşantrenör, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Olympiakos Başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko'nun çok iyi oynadığını dile getirdi.Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.