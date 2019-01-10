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Blaszczykowski 12 yıl sonra dönüyor

Wolfsburg ile yollarını ayıran Jakub Blaszczykowski, 12 yıl sonra eski takımı Wisla Krakow'a dönüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Blaszczykowski 12 yıl sonra dönüyor
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10 Ocak 2019 03:57
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile yollarını ayıran Jakub Blaszczykowski, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

33 yaşındaki Jakub Blaszczykowski, eski takımlarından Wisla Krakow ile anlaşmaya vardı. Polonya basınında yer alan haberde tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin Wisla Krakow'un finansal işlemleri tamamladıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

Jakub Blaszczykowski, 2007 yılında Wisla Krakow'dan Borussia Dortmund'a 3 milyon euro karşılığında trabsfer olmuştu.

Polonyalı yıldız son dönemde sakatlık sorunlarıyla boğuştuğu için forma şansı bulmakta zorlanıyordu.



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