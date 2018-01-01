Blast Pro Series İstanbul'un medya partneri Sporx oldu!

29 Eylül günü Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek, Türkiye'nin en büyük espor etkinliği olacak Blast Pro Series İstanbul'un "Espor Medya Partneri" olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. En iyi espor takımlarından 6 tanesinin CS:GO oyununda vereceği müthiş mücadelenin tüm haberlerine, oyuncu ve koçlarla röportajlara ve sürpriz içerikleresayfasından ulaşabileceksiniz.Dünyanın en büyük 6 CS:GO espor takımını İstanbul'da bir araya getirecek olan BLAST Pro Series organizasyonu 29 Eylül'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Tarih yaklaştıkça heyecan kat sayısı artan fanatikler sabırsızlıkla büyük mücadeleyi bekliyor. Türk takımı Space Soldiers'ın ülkemizi temsil edeceği turnuvayı 10 bin biletli seyircinin ve Twitch TV platformu ile dünyada yaklaşık 2,5 milyon espor tutkununun izlemesi öngörülüyor.Dünya genelinde 11,9 milyon oyuncuya sahip CS:GO, Türkiye'de ise 3 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor. İlginin büyüklüğü, geçtiğimiz sene Danimarka'da ilki gerçekleşen BLAST Pro Series turnuvasını İstanbul'a getirdi. Burada "Espor Şehri İstanbul" mottosuyla yola çıkan Impact 34 spor ajansı ve Gaming in Turkey oyun & espor ajansının baskısı önemli rol oynadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda organize edilen turnuvaya espor tutkunları büyük ilgi gösteriyor. 29 Eylül'de şampiyonun belli olacağı organizasyonda takımlar 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edecek.Tamamı kapalı olan arenada, dijital bir rekabet ortamına dönüştürülen bir sahnede: A şeklinde hazırlanacak podyum üzerinde, 6 takım, aynı anda dev ekranda, yüzlerce hareket eden ışığın içinde, birbirinden ünlü isimlerin seslendirmeleriyle mücadele edecek. BLAST Pro Series, yaşatacağı canlı deneyimle en iyi oyuncuların performansına sahne olurken, Türkiye'nin de en büyük uluslararası espor organizasyonlarından biri olarak tarihe geçecek. Mobilet üzerinden satışa çıkan turnuvanın biletlerine oyun severler büyük ilgi gösteriyor.Espor tutkunlarının ve oyuncularının en güncel haberleri takip edebildikleri Sporx.com, 29 Eylül'deki dev organizasyonun espor medya sponsoru oldu. Dev turnuva öncesi son gelişmeler, şampiyonluk müsabakasıyla ilgili analizlerle birlikte tüm detaylar, takımlar hakkında güncel bilgiler ve gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Sporx.com'un web ve mobil siteleri ile birlikte sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek olan BLAST Pro Series'de dünyanın en iyi espor takımlarıyla birlikte Türkiye'nin gururu Space Soldiers'da yer alacak. Turnuvaya katılacak olan diğer espor takımları: Dünya sıralamasının bir numarası Astralis, efsanevi Ninjas in Pyjamas, 2018 Major'un şampiyonu Cloud9, Polonyalı yıldızlar Virtus.pro! Heyecanla beklenen son takım ise henüz duyurulmadı ama önümüzdeki günlerde açıklanacak.