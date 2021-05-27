Blanc ve Favre Lille'in teklifini kabul etmedi

Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier'in yerine teknik direktör adayları belirleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Blanc ve Favre Lille'in teklifini kabul etmedi
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27 Mayıs 2021 04:39
Fransa Ligi'nde Lille'i şampiyon yapan teknik direktör Christophe Galtier'in ardından göreve kimin geleceği merakla bekleniyor.

Fransız basını Galtier'in ayrılığının ardından Lille yönetiminin 2 aday belirlediği ve bu isimlerin Laurent Blanc ve Lucien Favre olduğu belirtti. İki ismin de teklifi kabul etmediği ifade edilirken Lille teknik direktörlüğüne en yakın ismin ise Thiago Motta olduğu belirtiliyor.

Uzun süre PSG'de futbol oynayan Thiago Motta, Genoa'da 10 maçlık teknik adamlık yapmıştı.


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