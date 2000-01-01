Blake Griffin'in NBA Finalleri tahmininde üç takım var!

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, 2020 NBA Finallerine yükselecek takımlar hakkında tahminini yaptı.



Griffin, Bleacher Report'tan Leo Sepkowitz'e Batı Konferansı'nda LA Clippers veya Los Angeles Lakers'ı, Doğu Konferansı'nda ise Milwaukee Bucks'ı seçtiğini söyledi.



"Batı'dan, Lakers veya Clippers çıkmalı ve Doğu'da da Bucks çıkmalı. Gerçek anlamda kafa kafaya geçen bir Lakers - Clippers maçı görmedik bile. İlk maçta, çok büyük parçalar olan Lou Will ve Montrezl (Harrell) yoktu. Bu iki takımı görmek eğlenceli olacak."



Her üç takım da NBA Finallerine çıkmak için büyük favoriler olarak kabul ediliyor.



Bununla birlikte, Toronto Raptors da sonuna kadar gitmeye ve şampiyonluk unvanlarını başarıyla savunmaya hazır görünüyor.



