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Blake Griffin serbest kaldı, Brooklyn alabilir!

Detroit Pistons'ın, Blake Griffin ile kontratını ödeyip serbest bırakma üzerine anlaştığı ve Brooklyn Nets'in kendisini kadroya katabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, Blake Griffin ile kontratını ödeyip serbest bırakma üzerine anlaştığı ve Brooklyn Nets'in kendisini kadroya katabileceği bildirildi.

Griffin, "Pistons organizasyonuna, ilgili herkese fayda sağlayacak bir sonuç üzerinde birlikte çalıştıkları için teşekkür ediyorum ve gelecekte takımlarına başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Griffin, 2020-21 sezonunda 36.8 milyon dolar kazanacakken, opsiyonu bulunan önümüzdeki yıl için ise 39 milyon doların biraz altında alacağı bulunuyordu. 31 yaşındaki oyuncunun, yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak kontratında kalan 13.3 milyon doları Pistons'a geri vereceği açıklandı.

The New York Times'tan Marc Stein'a göre, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Golden State Warriors ve Boston Celtics, Griffin ile ilgilenen diğer playoff takımları arasında yer alırken, Portland Trail Blazers'ın da kendisiyle ilgilendiği söylendi.

Bu takımlar dışında, Clippers'ın da eski oyuncusuyla tekrar bir araya gelme fırsatına baktığı söylenegeldi. Los Angeles, Oklahoma çıkışlı oyuncuyu ilk olarak 2009'da Draft etmiş ve 2017'de beş yıllığı 171.2 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.


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