Blake Griffin resmen Boston Celtics'de!

NBA takımlarından Boston Celtics, kadrosuna çarpıcı bir takviye yaptı.



Celtics, serbest oyuncu konumunda bulunan 33 yaşındaki uzun forvet Blake Griffin ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bir bilgi paylaşılmadı.



Geçtiğimiz sezonu Brooklyn Nets'de tamamlayan Griffin, çıktığı 56 maçta 17.1 dakika, 6.4 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları tutturmuştu.



2010-11 sezonunda "Yılın Çaylağı" ödülünü kazanan Griffin, kariyerinin başlarında bastığı akrobatik smaçlarla dikkat çekiyordu. İlerleyen dönemlerde eski akrobatik hareketlerini yavaş yavaş kaybeden Griffin, NBA'de geçirdiği 14 sezonda 9 kez play-off turuna kalmayı başardı. 33 yaşındaki oyuncu Celtics'den önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons ve Brooklyn Nets takımlarında forma giydi.

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