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Blake Griffin, Pistons ile "farklı bir rol" üstlenmeye açık

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, takım için 'farklı bir role' açık olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, takım için 'farklı bir role' açık olduğunu söyledi.

Griffin, sakatlıklarla boğuştuğu 2019-20 sezonunda sadece 18 maçta oynamıştı ve Pistons, son dört sezonda üçüncü kez playoffları kaçırmıştı.

31 yaşındaki yıldız, Ocak ayında sol dizinden ameliyat geçirmişti ve takım, gelecek yıl geri dönecek gibi göründüğü için, kendisi değişime açık:

"Takımımızın rekabetçi olmasını bekliyorum. Koç (Dwane Casey), (genel menajer) Troy (Weaver) ve ön ofis ile yaptığım görüşmelerden ötürü, sahaya rekabetçi bir takım koymak istediklerini biliyorum. Onlara da söyledim, benden ne isterlerse onu yapmak için buradayım. Bu, farklı bir rol üstlenmek olur, daha fazla rol üstlenmek olur, ne olursa olsun."

"BU KONUDA, WEAVER'A GÜVENİM TAM!"

Pistons'ın Haziran ayında işe aldığı Weaver, önceki 12 sezonu Oklahoma City Thunder ile geçirmişti. Griffin ile ilişkisi, Blake'in Sooners için yerel olarak oynamadan önce Oklahoma City'de doğup büyüdüğü yıllar öncesine dayanıyor.

Weaver, Thunder'ın 2016-17 sezonunun MVP'si Russell Westbrook'u draft etmesi de dahil olmak üzere personel kararlarını etkilemişti ve Griffin, takım için uzun vadeli vizyonu hakkında olumlu düşüncelere sahip:

"Harika bir zihniyete sahip ve aynı zamanda NBA'deki yeteneklere karşı çok çok iyi bir gözlem yeteneği var. Bence sert oyuncuları, gelip çalışacak, yerini hak edecek adamları seviyor. Rekabet edecek adamları seviyor ve ben de böyle bir oyuncuyum. Yani, bu konuda hemfikiriz ve bu takımın gitmesini istediğimiz nokta konusunda, harika bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum. Draft yönetimi sorumluluğuyla ve serbest oyuncu dönemi gibi diğer şeyleri yönetmesi konusunda, ona güveniyorum."

Griffin, kariyerinin en yükseği olan 24.5 sayı, 7.5 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip olduğu önceki sezon, All-Star seçilmişti. 2020-21 sezonunda 36.6 milyon dolar kazanacak olan Griffin, bir sonraki sezon için 38.9 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olacak.


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