Blake Griffin'e üç takım talip!

Serbest oyuncu Blake Griffin'in NBA'de üç takımdan ilgi gördüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Blake Griffin'e üç takım talip!
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24 Ağustos 2023 13:05
Serbest oyuncu Blake Griffin'in NBA'de üç takımdan ilgi gördüğü bildirildi.

Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre, aralarında son oynadığı takım Boston Celtics'in de bulunduğu birçok ekip, Griffin ile sözleşme imzalamakla ilgileniyor.

Raporlar, kariyerine ilk başladığı takım olan LA Clippers'ın yanı sıra Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors'ın da Griffin'i düşünen diğer takımlar arasında olduğunu gösteriyor.

34 yaşındaki Griffin, önceki sezon Boston formasıyla 41 maçta oynamış ve 4,1 sayı ile 3,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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