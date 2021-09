Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, eski takımı Detroit Pistons'daki performansını eleştiren taraftarlara yanıt verdi.



Griffin, Pistons taraftarları arasında, kendisinin oynadığı dönemde tam performansını göstermediğine inananlara değindi.



"Pardon My Take" isimli podcast'te, bazı koleksiyon kartları açıldı ve biri de Blake'in Pistons'taki sezonlarından birine aitti. Griffin, bu kartın 2018-19 sezonuna ait olduğunu şu şekilde tahmin etti:



"All-Star olup, All-NBA kadrosuna seçildiğim 2018-19 sezonuna ait olmalı. Birkaç kez smaç vurduğum olmuştu, playofflarda sakat sakat oynamıştım ama evet... ben olsam ben de kendimden nefret ederdim be Detroit..."



Griffin'in çektiği 2018-19 sezon kartı, istatistiksel anlamda kariyerinin en verimli sezonuydu.



Blake, %52.5 şut isabetiyle kariyerinin en yükseği olan 24.5 sayı ve ayrıca 7.5 ribaund ortalamaları yakaladığı sezonda, Pistons'ın playofflara kalmasına yardımcı olmuştu.