Blake Griffin, bu gece Nets siftahını yapamayacak!

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin'nin, beklenenin aksine bu gece Boston Celtics'e karşı oynanacak karşılaşmada Nets siftahını yapmayacağı bildirildi.



Neredeyse bir aydır bir NBA maçında forma giymediğinden ötürü ideal fiziksel durumunda olmayan Griffin, muhabirlere şu şekilde konuştu:



"Hiç sakat falan değilim. Sadece üç haftadır oynamadığım için biraz ritim kazanmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum."



Griffin 12 Şubat'tan, önceki Cuma kontrat ödeme anlaşmasını gerçekleştirdiği sürece kadar hiç Detroit Pistons forması giymemişti.



Çarşamba günü Nets ile antrenman yapan Blake, ekip tarafından sol diz sakatlığının iyileşme süreci yönetimi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.



