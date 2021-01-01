Blake, "Detroit'te smaç vuramadı" ifadesine sinir olmuş!

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, Detroit Pistons'ta smaç basmadığına dair çıkan haberlere "sinirlendiğini" söyledi.



Blake, kariyerinin en verimli döneminde ligin en atletik oyuncularından biri olarak, inanılmaz smaç yeteneğiyle ünlenmiş bir oyuncuydu.



Ancak LA Clippers'tan ayrıldığından beri eskisi gibi olmayan Griffin'in smaç miktarındaki düşüşü fark eden Pistons taraftarları, kendisinin "bittiğini" ya da "maksimum çabasını göstermediğini" iddia etmişlerdi.



Griffin, Pistons'daki performansıyla ilgili süregelen bu haberlerin sinir bozucu olduğunu açıkladı:



"Beni biraz rahatsız etmişti. Çünkü çıkan istatistik, '400 küsur gündür smaç basmıyor' şeklindeydi. Herkes 'bir yılı aşkın süredir smaç basmıyor' diyordu. Ama ben bir yılı aşkın süredir oynamıyordum zaten.



Pistons ile oynadığım o son 19 maçta smaç basmamıştım. Bu şekilde sunulması beni çok sinirlendirmişti, çünkü kafalarına göre istatistik verip, maçlar yerine günleri saymışlardı."



Blake'e göre, medya Detroit'teki görev süresi konusunda dürüst davranmamıştı ve birçok Pistons taraftarının belli bir şekilde düşünmesini sağlayan durum da buydu.



