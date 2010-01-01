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Blake, "Clippers, çekememezlik yüzünden kaybetti" fikrine katılmıyor

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, eski takımı LA Clippers'ın 'Lob City' dönemindeki playoff başarısızlığı sebebinin "çekememezlik" olduğu fikrine katılmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, eski takımı LA Clippers'ın 'Lob City' dönemindeki playoff başarısızlığı sebebinin "çekememezlik" olduğu fikrine katılmadığını söyledi.

Clippers ekibinin eski bir üyesi olan J.J. Redick, geçtiğimiz aylarda takımın şampiyonluk kazanamamasında 'çekememezliğin' büyük rol oynadığını iddia etmişti.

'The Old Man and the Three' podcast'inde Redick'le sohbet eden Griffin, bu düşünceye katılmadığını şu şekilde açıkladı:

"2015 tam bir zihinsel çöküştü. Özellikle o yıl, playofflarda kaybetmemizin nedeninin çekememezlik olduğunu düşünmüyorum. Ya da önceki yıl Oklahoma City'ye kaybetmemizin. O sezonlarda çekememezlik yüzünden kaybetmemiştik.

Bana her zaman Clippers'ı sorduklarında insanlara şunu söylerim. Bana göre insanların düşündüğü kadar kötü durumda değildik. Belki sonlara doğru, birçok şeyin olup bittiği dönem için doğru olabilir. Ama şampiyon olmamamızın nedeni bu değil.

2014 ve 2015'te, şampiyonluk için gerçekten şansımız vardı. Ama ondan sonra (Golden State) Warriors ve LeBron (James), Finallerde sürekli karşılaşmaya başlamışlardı."

Griffin, Chris Paul ve DeAndre Jordan ile bir araya geldikten sonra Clippers ekibi, 2010'lu yıllarda çoğunlukla şampiyonluk için yarışan takımlardan biri olarak görülüyordu. Birlikte geçirdikleri süre boyunca oldukça iyi normal sezonlar geçirmelerine rağmen, playofflarda bu başarıya asla ulaşamamışlardı.



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