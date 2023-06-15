Blackpink üyeleri 2023: Blackpink Jisoo gruptan ayrıldı mı, kanser mi?

Blackpink Jisoo ayrıldı mı? Jisoo gruptan ayrıldı mı, kanser mi? sorusu Blackpink hayranları tarafından merak ediliyor. K-Pop'un sevilen ekibi Blackpink'in dağılıp dağılmayacağı ise merak edilen bir diğer husus. 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli müzik grubu Blackpink Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose gibi isimler ülkemizde de büyük beğeni topladı. Peki, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı?Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé.YG Entertainment, grup kurucusu olarak, Rose'un solo şarkısıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ajans, Rose'un 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk defa solo olarak sahne alacağını doğruladı. Ayrıca, Rose'un şarkı için çekilen video klibinin tamamlandığını ve yüksek kaliteli bir yayın için son aşamalarda büyük çaba harcadıklarını da belirtti. Bu heyecan verici haber, dünya çapında ün kazanmış müzik grubunun hayranlarını sevindirdi. Blackpink üyesi Rose, solo şarkısıyla sahneye çıkacak. Rose'un solo projesinin doğrulandığından sonra, grup Blink olarak bilinen hayran kitlesinin sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşadığı görüldü. Grup hayranlarından bazıları bu solo adımı desteklerken, bazıları ise grubun içerisinde çatışmalara yol açabileceğini düşündü. Ancak, grup dağılmayacak.Jisoo'nun kanser olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu nedenle grubu bırakacağı iddiaları kısa sürede tüm dünyada yayıldı. Fakat bu olayla ilgi YG Entertainment bir açıklama yapmadı. Bu neden Jisoo'nun ayrılacağına dair henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.Özellikle Osaka konserine katılmaması ile birlikte Jisoo'nun gruptan ayrılacağı iddiaları günden güne yayılmaya devam ederken, bir de kanser olduğu söylentileri gündeme bomba gibi düştü. YG Entertainment konu özelinde resmi bir açıklamada bulunmadı. Sağlık durumuna dair kesin bir bilgi paylaşımı yapılmasa da kanser bilgisinin nereden yayıldığı da meçhul.Ayrıca Jisoo'nun ayrılacağına ilişkin iddialar da henüz şirket tarafından doğrulanmadı. Konu üzerine resmi bir açıklama yok.Rose'nin solo çıkışının doğrulanmasının ardından sosyal medyada grubun dağılacağına yönelik haberler dolanmaya başladı. Üyelerin solo çıkışlarını desteklemeyen bir grup BLINK, sosyal medyada durgunluk yaşanmasına da sebep oldu. YG Entertainment solo çıkışlar hakkında bilgi verirken, grubun dağılmasına ilişkin bir açıklama yapmadı. BlackPink grubu çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.Blackpink üyesi Rose, gerçek adıyla Roseanne Park, 11 Şubat 1997 doğumlu Güney Koreli bir şarkıcıdır. Rose, Avustralya'da doğup büyümüştür ve Güney Kore'ye geri döndükten sonra YG Entertainment tarafından keşfedilmiştir. 2016 yılında Blackpink adlı kız grubunun bir üyesi olarak çıkış yapmıştır.Rose, Blackpink'in ana vokallerinden biri olarak tanınır ve grup tarafından yayınlanan şarkılarda güçlü vokalleriyle dikkat çeker. Aynı zamanda akustik gitar çalabilen yetenekli bir müzisyendir. Rose, hem solo projelerde yer almakta hem de grup olarak Blackpink ile birlikte etkileyici performanslar sergilemektedir.Rose, solo kariyerine 2021 yılında "R" adlı solo single'ıyla başlamış ve büyük ilgi görmüştür. 2021 yılında da "Gone" adlı ikinci solo single'ını yayınlamıştır. Rose, kendi müzikal tarzını keşfetmek ve dinleyicilerine kendi renklerini sunmak için solo projelerine devam etmektedir.Blackpink üyesi Jisoo, gerçek adıyla Kim Ji-soo, 3 Ocak 1995 doğumlu Güney Koreli bir şarkıcıdır. Jisoo, Blackpink'in en eski üyelerinden biridir ve grup çıkışından itibaren önemli bir rol oynamaktadır.Jisoo, YG Entertainment tarafından keşfedildikten sonra eğitim aldı ve 2016 yılında Blackpink'in çıkış yapmasıyla müzik sahnesine adım attı. Grubun görsel ve ana vokallerinden biri olarak tanınır. Şarkı söyleme yeteneği ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Jisoo, Blackpink'in şarkılarında güçlü vokalleriyle ön plana çıkmaktadır.Jisoo, hem grubun şarkılarında hem de müzik videolarında etkileyici performanslar sergilemektedir. Aynı zamanda moda endüstrisinde de etkili bir figür olmuş ve birçok marka için model olarak çalışmıştır.Blackpink dışında da bazı projelerde yer alan Jisoo, oyunculuk yeteneğiyle de tanınır. 2021 yılında "Snowdrop" adlı bir K-drama dizisinde başrol oynamış ve oyunculuk becerilerini göstermiştir.Jisoo, Blackpink'in küresel bir fenomen haline gelmesine büyük katkıda bulunan bir üye olarak müzik kariyerine devam etmektedir.