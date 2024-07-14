Blackpink Dağıldı mı? 2024

Blackpink'in ajansı YG Entertainment, bu iddialara resmi bir açıklama ile cevap verdi. Açıklamada, grubun şu anda aktif bir şekilde promosyon yapmadığı ve üyelerin bireysel projelerine odaklandığı belirtildi.

Ancak bu durumun kalıcı bir dağılma anlamına gelmediği vurgulandı. YG Entertainment, gelecekte Blackpink olarak tekrar bir araya geleceklerini ve yeni müzikler yayınlayacaklarını açıkladı.

Grup üyeleri Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa, son zamanlarda solo çalışmalarına ağırlık veriyorlar.

Jisoo, oyunculuk kariyerine odaklanıyor ve "Snowdrop" dizisinde başrol oynadı.



Jennie, 2023'te "SOLO"dan sonra ilk single'ı "Kill This Love"ı yayınladı.



Rosé, ilk solo albümü "-R-"yi 2021'de piyasaya sürdü.



Lisa, "Lalisa" ve "Money" adlı solo şarkılarıyla global bir başarı yakaladı.