Black Ops Cold War'ın satış paketleri ortaya çıktı

Activision, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde ortaya çıkan yeni oyunu Call of Duty: Blacks Ops Cold War'ın ilk tanıtım videosunu yayınlamıştı. Videoyla birlikte resmiyet kazanan oyun, şimdiden pek çok Call of Duty hayranının ilgisini çekmeyi başardı. Hayranlar, Black Ops serisinin de yeniden güzel bir hikâye anlatmasını beklemeye başladı.



Activision'un yayınladığı fragmanda oyunun 26 Ağustos'ta duyurulacağı belirtildi. Ancak oyun henüz tanıtılmamasına rağmen oyunun ön sipariş paketleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan ve paylaşılan paketlerin resimlerine göreyse Call of Duty Black Ops Cold War, oyunu yeni nesil konsolda oynamak isteyenlerin canını biraz sıkabilir.



Call of Duty: Black Ops Cold War paketleri:



Birçok Reddit ve Twitter kullanıcısının paylaştığı görsellere göre Call of Duty: Black Ops Cold War, üç farklı pakete sahip olacak. Bu paketler Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate Edition ve Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle şeklinde olacak.



Oyunun ilk iki paketi günümüz oyunlarında standart paketler olsalar da üçüncü paket, tahminlere göre yeni nesil konsol oyuncularına özel olacak. Oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında konsolun sunduğu tüm imkanlarla oynamak isteyenler, bu paketi almak zorunda kalacaklar.



Tahminlere göre üçüncü paket olan Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle, Standard Edition'un sunmadığı grafikleri oyunculara sunacak. Yani oyunu yeni nesil grafiklerle ve muhtemelen daha yüksek FPS değerleriyle oynamak istiyorsanız, Standard Edition sizin işinize yaramayacak.



Tabii şu an için bunun yalnızca bir tahmin olduğunu söyleyelim. Belki de Activision, oyunu tanıttığı gün bu paketlerin özelliklerini de net bir şekilde açıklar. Yine de Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle'ın yeni nesil konsollarla alakalı bir paket olacağı kesin diyebiliriz.



Kaynak: WebTekno