Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 10:57

Black Friday ne zaman? 2023 Türkiye'de kara cuma ne zaman?

Black Friday yani Kara Cuma indirimleri için tarih araştırmaları başladı. Alışveriş tutkunları için her yıl bu tarihte birçok mağazada indirim rüzgarları esiyor. Birçok kişinin sabırsızlıkla beklediği Black Friday indirimleri için artık kısa bir zaman kaldı. Peki, Black Friday ne zaman? 2023 Türkiye'de kara cuma ne zaman?

Black Friday ne zaman? 2023 Türkiye'de kara cuma ne zaman?
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Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte odaklar Black Friday'ın 2023 tarihine çevrildi. Her yıl kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Black Friday'da pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarih bilgisini merak ediyor. Peki, 2023'te Black Friday ne zaman başlayacak?
2023 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.


Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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