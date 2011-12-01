Bjorkgren, Pacers koçluğunu neden "çok" istediğini açıkladı!

Yeni Indiana Pacers başantrenörü Nate Bjorkgren, Pacers işini çok istemiş olmasının sebebini açıkladı.



Pacers, Bjorkgren'i resmi olarak yeni koçu olarak atamıştı ve tanıtım niteliğindeki basın toplantısında, kendisini Pacers'ın işini kabul etmeye iten şeyin ne olduğunu anlattı.



Bjorkgren, Pacers'ın resmi sitesinde şu açıklamaları yaptı:



"Bu takımdaki yetenek, bu oyunculardaki ve bu organizasyondaki iş ahlakı nedeniyle bu işi çok istemiştim. Ama, dün geceden sonra ve bugün onlarla telefonda konuşmak ve mesajlaşmak, beni daha da heyecanlandırmış durumda."



Bjorken, Toronto Raptors'da koç Nick Nurse'ün kadrosunda yer alarak, ekibin 2019'da tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.



Pacers'ın yeni koçu kadroyu "hazır" olarak nitelendirirken, son 24 saatte birkaç oyuncuyla konuştuğunu itiraf etti:



"Bu ekip hazır. Hepsi harika basketbolcular ama daha da iyi insanlar. Onlarla telefonda konuşmak ve son 24 saatte biraz daha tanımak benim için çok özeldi."



Bjorkgren, NBA asistanı olarak görev yapmadan önce, dört sezon boyunca NBA G League'de baş antrenör olarak görev yapmış ve Bakersfield Jam (2014-15), Iowa Energy (2013-14), Santa Cruz Warriors (2012-13) ve Dakota Wizards (2011-12) ile toplamda 126-74 derecesine ulaşmıştı.



