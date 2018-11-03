BJK TV'den hayvan haklarına özel program

Türkiye'nin ilk ve tek hayvan hakları ile ilgili programı 'Semt Bizim Dost Bizim' Sevde Kobak ve Sema Tuğçe Dikici'nin sunumuyla bundan böyle Beşiktaş TV ekranlarında olacak.'Satınalma sahiplen' mottosuyla yola çıkan 'Semt Bizim Dost Bizim' programında her hafta hayvan hakları ile ilgili önemli konular ele alınacak, sevgi ve bakımla yaşama tutunan canlıların mucize öykülerine yer verilecek.Siyah-beyazlı futbolcular ve hayvansever ünlülerin de destek verdiği programda, '#semtbizimdostbizim' etiketiyle izleyicilerden gelen fotoğraflar da paylaşılacak. Semt Bizim Dost Bizim program ekibi tüm hayvanseverlerden destek bekliyor.Programın ilk bölümü 4 Kasım Pazar günü saat 12.00'de BJK TV'de izleyicilerle buluşacak.