BJK TV İZLE Galatasaray Beşiktaş maçı, CANLI BJK TV izle frekans bilgileri

Galatasaray-Beşiktaş maçının öncesinde BJK TV'yi canlı olarak izlemek isteyenler haberimizden faydalanabilir. Derbi öncesindeki gelişmeleri BJK TV'den bulabilir ayrıca Sporx'ten de dakika dakika tüm yaşananları takip edebilirsiniz. İşte BJK TV izleme yolları ve frekans bilgileri...

BJK TV İZLE! Galatasaray ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maç öncesinde BJK TV'yi takip etmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın resmi kanalı olan BJK TV internetten nasıl izleniyor? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler de aşağıdaki lnikten faydalanabilir.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

























G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (IOS) İNDİRİN...



G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (ANDROID) İNDİRİN... BJK TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Kanal Adı : BJK TV

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444



BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ / Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.



BEİN SPORTS / Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.



DİGİTÜRK PLAY'DEN DERBİ İZLEME



Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz



GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...



BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ / Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.



BEİN SPORTS / Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.



Beşiktaş'ın derbi planı: Tam saha pres



Kupadaki olaylı Fenerbahçe maçı sonrası talebelerini ligdeki kritik Galatasaray derbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.



Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.



MEDEL'İN YERİ GARANTİ, ATIBA DÖNÜYOR



Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise Negredo'yu sahaya sürmeyi planlıyor.



SON İDMAN TARAFTARSIZ



Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.



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Aslantepe'de derbi için kırmızı alarm!



Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğu Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi.



Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu.



Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…



EKSTRA ÖZEL GÜVENLİK OLACAK



Öyleki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda siyahbeyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.



BEŞİKTAŞ FİNAL DEĞİL



Florya'da salı gününden bu yana sessizlik hakim… Dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı terapiye aldı. Oyuncularından Beşiktaş derbisini final olarak görmemelerini isteyen Terim'in "90 değil 360 dakikamız var. Bu 4 maçın hepsini çok ciddi, yürekli, istekli oynamalıyız'' uyarısını yaptığı öğrenildi.



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Galatasaray'da derbiye özel prim kararı!



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.



Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar.



HEM PUAN BAŞI HEM EKSTRA



Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak.



Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek.



KAZ GELECEK YERDEN ESİRGEMEDİ



Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.



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Vida: "Gomis ile bir hesabım var"



7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.



Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.



'Kazanmalıyız'



Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.



Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.



Halen unutulmadı



Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.



Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.





Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.



Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.



13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.



Tarihçe

2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.

2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.

2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.

2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.

2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.

2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.

2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.

2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.

2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.

2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.

2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.

2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.

Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.



Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.

beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.

beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.



Galatasaray ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maç öncesinde BJK TV'yi takip etmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın resmi kanalı olan BJK TV internetten nasıl izleniyor? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler de aşağıdaki lnikten faydalanabilir.Kanal Adı : BJK TVFrekansı : 11675Polarisazyon Değeri : V - DikeyKapsama : BatıSR : 24444Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr



digitÃ¼rk play ile ilgili gorsel sonucu Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.Kupadaki olaylımaçı sonrası talebelerini ligdeki kritikderbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise Negredo'yu sahaya sürmeyi planlıyor.Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğukupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi.Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu.Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…Öyleki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda siyahbeyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.Florya'da salı gününden bu yana sessizlik hakim… Dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı terapiye aldı. Oyuncularından Beşiktaş derbisini final olarak görmemelerini isteyen Terim'in "90 değil 360 dakikamız var. Bu 4 maçın hepsini çok ciddi, yürekli, istekli oynamalıyız'' uyarısını yaptığı öğrenildi., Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar.Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak.Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek.Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.Tarihçe2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.Kanallara Göre Yayınlanan MüsabakalarbeIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.

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