BJK Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı exxen link

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, BatshuayiAdan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre, Sarabia, Paulinho, PoteŞampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Geride kalan 2 haftada 0 puanda kalan Kara Kartal, bugün sahasında Sporting'i 19.45'te konuk edecek. Siyah-beyazlılar 3 puanla tanışarak gruptan çıkma ümitlerini devam ettirmek istiyor. Portekiz takımlarıyla Avrupa'da 16 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda beklediğini bulamadı. 3 kez kazanan Beşiktaş, 7 defa yenildi, 6 maçta berabere kaldı. Portekiz kulübünün maçlarının analizini yardımcı antrenör Murat Kaytaz yaparken teknik heyet de oyuncularına detaylı raporlara göre hazırlıklarını yaptırdı. Sporting'in savunmadaki etkili oyununun altı çizilen analizler sonrasında bu etkiyi kırmak adına Pjanic-Alex ikilisi beraber kullanılacak. Merkezde takımı yönetecek olan Pjanic'e kanatlarda ise Ghezzal ve Larin destek olacak. Sergen Yalçın, planlarını tamamen hücum üzerine yaparken tüm takıma da bunu aşıladı.Siyah- Beyazlılar'da sakatlığını atlatmasının ardından Başakşehir mücadelesinin ikinci yarısında görev alıp 1 gol atan Alex Teixeira, bu akşamki Sporting karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Brezilyalı futbolcunun orta saha hattındaki partneri Miralem Pjanic olacak. Sambacı'nın, etkili performansını bu akşamki karşılaşmada sürdürmesi ve özellikle hücum hattında kalitesini göstermesi bekleniyor. Başakşehir karşısına ilk 11'de çıkan Mert Günok'un yerine bu akşam Ersin Destanoğlu görev yapacak. Sol bekte ise Rıdvan'ın yerine N'Sakala forma giyecek. Stoper ikilisini Welinton-Vida üzerine oluşturacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, ön liberoda Josef, kanatlarda da Ghezzal ve Larin'e forma verip ileri bölgede de Batshuayi'yi sahaya sürecek.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesinde A Spor'dan Sercan Dikme'ye canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sporting karşılaşmasının kritik olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları... Şampiyonlar Ligi'nde her takım güçlü. İddialı duruma gelmek için bu maçı kazanmamız gerekli. Ajax maçında çocuklarımızın performansı umutlandırdı. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Avrupa'daki vatandaşlarımızın hadiselerinden dolayı kulübümüz çok büyük cezalar aldı. Dortmund ve Lisbon maçımız var, oralara da gideceğiz. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize bir faydası yok. Ajax taraftarının tamamıyla baş eden yüzde 5-10 civarında bir seyircimiz vardı. Bu bizi gururlandırıyor ama taşkınlık kısmını bir çözmemiz lazım. Hem karşı kulüp bizden zararlarını aldı hem de UEFA ceza verdi. Taraftardan rica ediyorum, lütfen taşkınlık yapmayalım, burada da aynı şekilde. Taraftarın görevi olay çıkartmak değil oyundan keyif almaktır. Sağlık bakanımızın dediği gibi aşı sorununu çözmemiz lazım. Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Aşı olmanın çok da faydası var. Avrupa ülkeleri bu işi aştı. Yüzde 90'dan fazlası aşılandı. Maçlarda, statlarda sınırlamalar kalktı. Bişr an önce ülkenin aşı olması lazım. Spor faaliyetlerine katılmak isteyenlerin deönünü kapatmamaları gerekiyor. Ekonomik anlamda desteğe ihtiaycımız olan bu dönemde taraftarın alacağı biletlerden mahrum bırakılmak bizi mağdur etmektedir. Bunun da bakanlık tarafından göz önünde bulundurulacağını ümit ediyorum. Ümit ederim ki sakatlıklar olmaz. Sakatlık bitince hemen de geçmiyor, başarılı olmaları için de bir süreç gerekiyor. Çok kıymetli futbolcular. Bu dönemdeki transferleri Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için biraz daha farklı yaptık. Transferler her şeyi çözmüyor. Teknik taktik, uyum ve ekonomik sorunları kaldıran bir yönetimle, teknik kadroyla başarı geliyor. Her şeyi de futbolcudan beklemek yanlış Pjanic evet, Teixeira doğru ama tek başına yeterli değil. Ne kayıpta ne kazançta bir kişi suçlanmamalı. Başarı ve başarısızlık bir kişiye ait değildir. O maç da önemli. Bütün maçlar önemli, TFF'nin koyduğu limitlerden sonra 20 taklımın birbirine yakın transferler yapabildiğini, birbirine yakın değerde oyunlar sergilemeye başladığını görüyoruz. Galatasaray kadar diğer takımların da önemli olduğunu söylemek istiyorum. 1 maçla şampiyon olunmuyor. Diğer takımların da güçlü olduğunu, onlara karşı da başarılı olmamız gerektiğini düşünüyorumUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında Sporting Lizbon'u evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi YouTube kanalından eğlenceli bir program yayınladı. Souza'nın katıldığı 'One on One' programına Sporting Lizbon forması giyen Luis Neto da konuk oldu. Yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren ikili, eğlenceli anlar oluşturdu. Souza'nın "Şampiyonlar Ligi'nde gol atarsam bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi olur" ifadeleri dikkat çekti.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 114. iç saha maçını yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 171 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 115 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 15 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 15 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 11 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı. 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.Temsilcimiz Beşiktaş, bugün Şampiyonlar Ligi maçında evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Tamam ya da devam maçı niteliğinde olan karşılaşma saat 19:45'te başlayacak. Beşiktaş'ta sakat oyuncuların dönmesinin ardından takımın ilk 11'i merak edilirken, sağ bekte görev yapan Rosier ile ilgili bir detay dikkat çekti. Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan önceki kulübü olan Sporting Lizbon'a karşı bugün rakip olarak sahada olacak. Eski takımına karşı mücadele verecek olan Rosier'in Sporting Lizbon'a transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş ve bunun sonucunda Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte yeniden transfer olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax'a da 2-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.