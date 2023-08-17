Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 20:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 20:40

BJK Neftçi Bakü maçı izle, Beşiktaş maçı izle yayın!

Beşiktaş Neftçi Bakü maçı reklamsız canlı yayın izle, UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Neftçi Bakü canlı maç linki, Beşiktaş Neftçi Bakü Konferans Ligi izle, BJK Neftçi Bakü maçı maç izleme linki, Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı yayın linki, 17.08.23 Beşiktaş Neftçi Bakü maçı izle, Beşiktaş Neftçi Bakü canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak olan kritik Beşiktaş Neftçi Bakü maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanmaktadır.

BJK Neftçi Bakü maçı izle, Beşiktaş maçı izle yayın!
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Konferans Ligi Beşiktaş Neftçi Bakü maçı canlı yayın linkiUEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Neftçi Bakü Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI, TIKLA






Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, müsabakada forma giyemeyecek.


Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar



Neftçi Bakü
Brkic, Tamas, Azer, Ismayil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Farid, Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş turu nasıl geçer?

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

234. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 234. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.

Bu sezon 5. resmi maç

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı. Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.




 
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