BJK maçı özet izle, B36 Torshavn Beşiktaş İZLE ÖZET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları'nda B36 Torshavn takımı ile karşı karşıya geldi. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.Güçsüz rakibi karşısında oyun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tutan Beşiktaş, ikinci yarıda saha içinde aktif dinlenme yaparken skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.Siyah beyazlı ekip, rövanş maçında 2 Ağustos tarihinde B36 Torshavn takımını İstanbul'da konuk edecek.Öte yandan Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi durumunda galibiyle karşılaşacağı LASK Linz - Lilleström eşleşmesinde ilk maçı LASK Linz evinde 4-0 kazandı.Avusturya ekibine galibiyeti getiren goller, 6. ve 70. dakikalarda Goiginger, 45. dakikada Holland ve 90+1. dakikada Frieser'den geldi.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımı karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.