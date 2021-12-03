BJK Kasımpaşa izle, Kasımpaşa Beşiktaş CANLI İZLE

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadeleyi beIN Sports canlı olarak ekranlara getiriyor. Maçla ilgili tüm kritik gelişmeler burada...

Beşiktaş Kasımpaşa beIN Sports linki! Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI TUTTUR'DA



Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin!



KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA













KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?



Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE



KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE







KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Beşiktaş ligde 4 maçtır puan alamıyor



Üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Toplamda 6 maçtır yüzü gülmeyen Beşiktaş en son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı elde etmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan futbol takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulunarak Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na uğurladı. pic.twitter.com/dDl3pI0iBj



— Sporx (@sporx) December 3, 2021 Sergen Yalçın: "Bu yükü birlikte kaldırmak zorundayız"



Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bugün Kasımpaşa deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Lider Trabzonspor'un 16 puan arkasında 20 puanla 10. sırada yer alan siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ile pazar günü yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Yalçın, Kasımpaşa maçını kazanmaktan başka çıkış yollarının olmadığını aktardı. Kötü gidişatı artık noktalamak zorunda olduklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, "Hepinizin bildiği gibi kazanmaya mecburuz. Bu maçta önceliğimiz iyi futbol değil, kazanmak olacak. Oyuna istediğimiz başlangıcı yapamasak bile hedefimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı. Sergen Yalçın omuz omuza vermeleri halinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini de dile getirdi. Deneyimli hocanın, "Yönetimle yaptığım görüşmede 'bu işi sadece bizler düzeltebiliriz' dedim. Zaten benim görevden ayrılmamla işler hemen düzelecek olsaydı giderdim. Bu değişimi takım olarak bizler sağlayacağız. İnanırsak başarabiliriz. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız ve kaldırmak zorundayız. Taraftarımız ve yönetimimiz bize inanıyor. Bu güveni boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Ali Gültiken: "Beşiktaş, Pjanic'i göndermeli"



Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic için Katalan ekibine geri dönme iddiası gündeme gelmişti. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Barcelona'dan talep gelmesi halinde Boşnak futbolcunun gönderilmesi gerektiğini söyledi. Gültiken'in Pjanic sözleri şu şekilde; "Böyle bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ı çok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzden beklenmeden fırsat varsa kullanılmalı ve gönderilmeli."



İki takımın eksikleri



Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.



Muhtemel 11'ler



Kasımpaşa

Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen







Beşiktaş

Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi







İki futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler.

Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, JorgensenErsin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, BatshuayiBeşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler. Beşiktaş'ta gözler Batshuayi'de



Beşiktaş'ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. Ancak devamı gelmedi, sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece penaltıdan ağları bulabildi Belçikalı oyuncu. Hastalık dönüşü Giresun karşısında etkili olamayan 28 yaşındaki oyuncu hafta içi yaptığı özel idmanlarla yüzde 100 hazır hale geldi. Çıkış arayan Beşiktaş'ta bu gece tüm gözler haftalardır suskun kalan Batshuayi'de olacak. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle hem kendi hem de Beşiktaş için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.



Beşiktaş'ta N'Sakala, Ljajic ve Lens'in mesajı kime?



Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N'Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Dün Fabrice N'Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti. Videoda takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefon görülürken ayakta duran Lens'in de yine takım arkadaşı gibi telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Fransız futbolcunun videoda "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin" ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.



Kasımpaşa deplasmanı Beşiktaş'a zor geliyor



Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında şansı yaver gitmiyor.. Siyah beyazlılar Kasımpaşa deplasanına çıktığı son 6 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak kayıplar yaşadı. Beşiktaş son 6 maçtan önceki 11 maçta ise rakibi karşısında mağlubiyet yaşamamıştı.







KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin! Hemen tıklayın... Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bugün Kasımpaşa deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Lider Trabzonspor'un 16 puan arkasında 20 puanla 10. sırada yer alan siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ile pazar günü yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Yalçın, Kasımpaşa maçını kazanmaktan başka çıkış yollarının olmadığını aktardı. Kötü gidişatı artık noktalamak zorunda olduklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, "Hepinizin bildiği gibi kazanmaya mecburuz. Bu maçta önceliğimiz iyi futbol değil, kazanmak olacak. Oyuna istediğimiz başlangıcı yapamasak bile hedefimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı. Sergen Yalçın omuz omuza vermeleri halinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini de dile getirdi. Deneyimli hocanın, "Yönetimle yaptığım görüşmede 'bu işi sadece bizler düzeltebiliriz' dedim. Zaten benim görevden ayrılmamla işler hemen düzelecek olsaydı giderdim. Bu değişimi takım olarak bizler sağlayacağız. İnanırsak başarabiliriz. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız ve kaldırmak zorundayız. Taraftarımız ve yönetimimiz bize inanıyor. Bu güveni boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic için Katalan ekibine geri dönme iddiası gündeme gelmişti. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Barcelona'dan talep gelmesi halinde Boşnak futbolcunun gönderilmesi gerektiğini söyledi. Gültiken'in Pjanic sözleri şu şekilde; "Böyle bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ı çok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzden beklenmeden fırsat varsa kullanılmalı ve gönderilmeli."Beşiktaş'ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. Ancak devamı gelmedi, sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece penaltıdan ağları bulabildi Belçikalı oyuncu. Hastalık dönüşü Giresun karşısında etkili olamayan 28 yaşındaki oyuncu hafta içi yaptığı özel idmanlarla yüzde 100 hazır hale geldi. Çıkış arayan Beşiktaş'ta bu gece tüm gözler haftalardır suskun kalan Batshuayi'de olacak. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle hem kendi hem de Beşiktaş için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N'Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Dün Fabrice N'Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti. Videoda takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefon görülürken ayakta duran Lens'in de yine takım arkadaşı gibi telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Fransız futbolcunun videoda "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin" ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında şansı yaver gitmiyor.. Siyah beyazlılar Kasımpaşa deplasanına çıktığı son 6 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak kayıplar yaşadı. Beşiktaş son 6 maçtan önceki 11 maçta ise rakibi karşısında mağlubiyet yaşamamıştı.

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