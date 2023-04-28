BJK GS maçı izle, Beşiktaş Galatasaray maçı izle yayın
Haber Tarihi: 28 Nisan 2023 16:06 -
Güncelleme Tarihi:
28 Nisan 2023 16:06
BJK GS maçı izle, Beşiktaş Galatasaray maçı izle yayın
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Önce öne geçip sonra oyun üstünlüğünü ele alarak kazanmayı planlayan Okan Buruk'un bu nedenle Beşiktaş deplasmanında aynı Kadıköy'de olduğu gibi kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu gibi iki sprinter, hızlı oyuncu ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor. Bu sezon forma giydiği Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarında tam 6 gollük katkı sağlayan Mauro Icardi de ilk 11'de olacak. Arjantinli futbolcu bu sezon görev aldığı 4 derbide 4 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Açılışı yapıp en çok puan toplayan Galatasaray
Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta açılış golünü atan takım olan Galatasaray (19) aynı zamanda 1-0 öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla galibiyet alan ekip olarak öne çıkarken (16G, 2B, 1M) bu seriyi derbide de devam ettirmek istiyor. Beşiktaş ise evinde ilk golü attığı lig maçlarının tamamını kazanan tek taraf (9G). Ayrıca pazar günü ligde bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 30 gole imza attı.
Okan Buruk'tan 3 farklı 11 planı
Çarşamba günü Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayan Galatasaray tam kadro. Barış Alper'in cezası bitti, affedilen Gomis takıma döndü, İcardi fizik olarak yüzde yüz hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz Beşiktaş 11'ini belirlemedi. Buruk, antrenmanlarda derbiye yönelik üç farklı kadro denedi ve maç günü son kararını verecek. Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun-Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı, Galatasaray'ın savunmada değişiklik yapmasına neden olabilir. F.Bahçe ve Trabzon maçlarında solda oynayan Leo Dubois savunmanın solunda Adekugbe'ye tercih edilebilir. Fransız Dubois'in ilk 11'e girdiği denklemde +3 kuralında Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Berkan-Torreira ve Barış Alper-Rashica arasında forma rekabeti yaşanıyor.
Okan Buruk'tan derbi öncesi Muslera'ya uyarı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak Karagümrük maçında sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yedikleri ikinci golde hata yapan Muslera'ya uyarı geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı file bekçiye risk almaması konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu aktarıldı. Ayrıca haberde Galatasaray'ın, hazırlıklarında savunmadan topla çıkışlar üzerinde durduğu ifade edildi.
Tecrübe mi gençlik mi? Şenol Güneş - Okan Buruk
Pazar günü sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş ile Galatasaray'ı tartıya koyarken, 2023 yılındaki performanslarını dikkat çekti. Zira derbinin ev sahibi olan siyah beyazlılar, 2023 yılı ile birlikte ciddi bir kadro operasyonuna gitti. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından yapılan Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur, Colley ve Maxim takviyeleriyle takım bambaşka bir kimliğe büründü. Öyle ki, ilk yarıda Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Beşiktaş forması giyen oyuncuların 6'sını bugün çeşitli nedenlerle izleyemeyeceğiz (Weghorst, Josef takımdan ayrıldı, N'Koudou yedeğe çekildi, Tayyip Talha ve Dele Alli de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı). Ezeli rakiplerin 2023 yılında Süper Lig'de ortaya koyduğu performanslara göz attığımızda, başarı grafiklerinin birbirlerine çok yakın olduğunu ve skor üretiminde iki takımdan üçer oyuncunun ön plana çıktığını görüyoruz. 2023'te 12 lig maçına çıkan Galatasaray, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 34 puan toplarken, Beşiktaş 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan aldı. Sarı kırmızılıların bu periyotta attığı 37 golün 29'unda Mauro İcardi, Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu'nun; siyah beyazlıların 29 golünün 26'sında ise Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un golcü veya asistçi olarak imzaları bulunuyor. Bir sürpriz olmazsa altı oyuncu da pazar günü ilk 11'de sahaya çıkacak ve tüm gözler onlarda olacak. Derbi maç aynı zamanda tecrübe ile gençliğin mücadelesine sahne olacak. 70 yaşındaki Şenol Güneş Beşiktaş'ın, 49 yaşındaki Okan Buruk da Galatasaray'ın başında sahaya çıkacak. İki teknik adamın çalıştırdığı takımlar bugüne dek 8 maçta karşı karşıya gelirken, Güneş 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak genç meslektaşına büyük üstünlük kurdu. Diğer taraftan Şenol Güneş bugüne dek görev yaptığı takımlarla Galatasaray'a karşı 44 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 19 mağlubiyet alan Güneş, 1.33 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Beşiktaş ile oynadığı 13 karşılaşmadan 2'sini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 8'ini kaybetti. 9 puan toplayan Buruk'un maç başı ortalaması 0.69 oldu.
Lucas Torreira'nın gözü zaferde
Sosyal medya hesaplarında taraftarla iletişimini hiç kesmeyen Galatasaraylı Lucas Torreira, Beşiktaş deplasmanına beraberlik değil, galibiyet için gideceklerini söyledi. Uruguaylı orta saha, en iyi oyunlarını ortaya koymaları durumunda, Türkiye'deki her takımı yenecek güce sahip olduklarını da sözlerine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi. Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı. Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki değişilmez isimleri arasına girdi. Lucas Torreira'nın Galatasray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Florya'da derbi öncesi tempo arttı
Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da son idmanın oldukça yüksek tempoda geçtiği öğrenildi. Takımda maç havasını şimdiden yaratmak isteyen Okan Buruk'un, bu kez çalışmayı hiç durdurmadığı ve ortaya çıkan sertlikle mücadeleden memnun kaldığı belirtildi.
Okan Buruk'un derbide imha planı!
Derbi maçlarda elde ettiği performans lige sezona damga vuran teknik direktör olan Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de ayrı olarak hazırlanıyor. Hem yardımcıları hem de analiz ekibiyle birlikte yoğun mesaide olan Buruk, Beşiktaş'a karşı planını da yavaş yavaş netleştiriyor. Galatasaray, henüz hiç galibiyet elde edemediği Vodafone Park'a Fenerbahçe derbisine benzer bir anlayışla çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'a karşı deplasmanda topla oyun üstünlüğünü almakta zorlanabileceğini düşünen Buruk planlarını da buna göre yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'e benzer bir anlayış ve plan üzerine çalışıyor. Galatasaray'da savunma dörtlüsü ve Torreira ile bir hat, santrfor ve arkasındaki üçlü ile de bir hat olmak üzere iki ayrı hat planlanıyor. Sergio Oliveira'nın sahayı boylamasına genişletecek bu iki hat arasındaki bağlantı olması düşünülüyor. Buruk'un en güvendiği futbolculardan olan Sergio Oliveira hem sırtı dönük top alabilmesi hem de pas menzilini nedeniyle Galatasaray adına derbinin en kilit oyuncusu olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda yapılan yoğun çalışmalardan diğeri ise savunma arkası koşuları... Bu sezon Kerem Aktürkoğlu'nu saf bir kanat forvet olarak değil de daha çok iç oyuncusu gibi kullanan Buruk, topun kazanılacağı bölgeyi belirlemek ve rakibin boşalttığı alanları kullanmak istiyor. Savunma çizgisini yine kendi kalesinden uzağa kuracak olan sarı-kırmızılılar, topu mümkün oldukça kendi kalesinden uzakta kazanmak üzerine çalışıyor. Galatasaray top kendisindeyken rakip kaleye paslarla değil de daha direkt bir oyunla gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu. iddaa.com'da Beşiktaş - Galatasaray derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak. Derbi öncesi iddaa'da ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48 oran belirlenirken, konuk ekip Galatasaray'ın oranı 2.37 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.27'lik oran verildiği duyuruldu. İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.64 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.95 ilan edildi.
Ali Şansalan'ın Galatasaray ve Beşiktaş karnesi
Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." dedi. İşte Ali Şansalan'ın Galatasaray ve Beşiktaş karnesi
Ali Şansalan'ın Galatasaray karnesi
Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı. Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi. Kritik derbinin hakeminin açıklanmasının ardından bazı iddialar futbol gündemini sarstı. İddiaya göre Ali Şansalan'ın Beşiktaş - Galatasaray maçına atanmasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç talep etti. Ali Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı. Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti. Hakem Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde ilk kez 3 büyükler arasındaki bir derbi maçta görev alacak.
Büyük maçların adamı Mauro Icardi!
Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında gol yollarında en çok güvendiği isim kuşkusuz Mauro Icardi... Son Karagümrük karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle ancak ikinci yarıda şans bulabilen Arjantinli yıldız, bu kez sahada etkisiz kalırken, kaçırdığı penaltıyla da Sarı-Kırmızılılar'da üzüntü yarattı. Ancak 30 yaşındaki santrfor sakatlığını atlattı ve derbi öncesi idmanların tamamında takımla birlikte çalışıyor. Fiziksel açığını yavaş yavaş kapatan Icardi'nin derbi performansı da göz kamaştıran cinsten. Icardi bu sezon hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'a karşı 1'er kez forma giydi ve hepsine de gol atmayı başardı. İlk yarıdaki Beşiktaş mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan Icardi, Vodafone'daki rövanş öncesi de çok iddialı. Yıldız futbolcunun 2 kez gol kralı olduğu Serie A'daki büyük maç karnesi de, Türkiye'deki beklentinin boşa olmadığını gösteriyor. Tecrübeli forvetin Inter formasıyla Juventus'a karşı 14 maçta 8 golü var. Roma'ya 6, Milan'a da 5 gol atan Icardi, daha az forma giyebildiği PSG'nin de nispeten büyük maçlarını boş geçmeden tamamlamayı başardı.
Beşiktaş'ta tartışmasız bir numara Mert Günok
Zirve takipçisi Beşiktaş ile lider Galatasaray arasında oynanacak derbide kalecilere yine büyük iş düşecek. Mert Günok ve Fernando Muslera'nın performansları dev maçın kaderi üzerinde belirleyici olacak. Beşiktaş cephesi zorlu müsabaka öncesinde Mert Günok'a çok güveniyor. Kariyerinin en formda ve başarılı dönemini yaşayan 34 yaşındaki milli file bekçisi, Süper Lig'in en güvenilir ismi olarak öne çıkıyor. Mert, Teknik Direktör Şenol Güneş'in en fazla güvendiği isimler arasında yer alıyor. Güneş'in göreve gelir gelmez Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekerek kaleyi teslim ettiği Mert, deneyimli hocanın güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı eldiven kareyi koruduğu hemen hemen tüm maçlarda alkış topladı. Beşiktaş, Mert'in oynadığı 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamayan Mert, 7 müsabakayı ise gol yemeden kapattı. Başakşehir'den 2021'de 1,3 milyon euro bonservisle transfer edilen Mert Günok'un Beşiktaş'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların sezon sonu başarılı file bekçisinin kontratını 2026'ya kadar uzatması bekleniyor.
Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor
Süper Lig'de tüm gözler hafta sonunda oynanacak Beşiktaş-G.Saray maçına çevrilmiş durumda. Zirve yarışını yakından etkileyecek müsabakada 3. sıradaki Beşiktaş, 30 Nisan pazar günü Vodafone Park'ta lider G.Saray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta ilk hedef galibiyet serisini devam ettirmek. Siyah-beyazlılar derbide ezeli rakibini yenerek son 9 lig maçında 8'inci galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri tam 57 kez havalandırmayı başardı. Ev sahibi siyah-beyazlılar için Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond ön plana çıkan isimler olarak dikkati çekiyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda. Süper Lig'de bu sezon 27 müsabakada forma giyen milli futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı. Cenk kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü da sürdürmek istiyor. Cenk seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez G.Saray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak. Cenk'i ara transfer döneminde kadroya katılan ve 11 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu Aboubakar, 7 golle izliyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun bu sezon derbilerde takımını sırtladı. Siyahbeyazlılar, geride kalan bölümde F.Bahçe ile iki kez oynadığı maçlarda, bir beraberlik bir de galibiyet aldı; G.Saray'a ise yenildi. Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun imzasını attı. Tosun Paşa, profesyonel kulüp kariyerinde kadar 368 resmi maçta 143 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, sarı-kırmızılılara karşı 3. derbisine çıkacak. Önceki 2 maçta golü bulunmayan yıldız futbolcu 3. karşılaşmada şanssızlığını kırmak istiyor. Aboubakar bu sezon ise 11 maçta 7 gol attı, 1 de asist yaptı.
İşte Beşiktaş'ın derbideki 4 atlısı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray'ın son 5 maçını inceleyip röntgenini çekti. Siyah-beyazlılar sabah 11.00'de yaptığı antrenmanın ardından tesislerde birlikte yemek yedi. Sonrasında ise teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar, Cenk, Redmond ile birlikte Gedson'u yanına çağırdı. Güneş bu toplantıda oyuncularına özellikle rakiplerinin öne çıktığında savunma arkasında derin boşluk bırakarak bek ve stoperlerinin hata yaptığını anlattı. Bu boşlukları Cenk, Aboubakar ve Redmond'un iyi değerlendirmesini isteyen Güneş, Gedson'dan ise ileri hatta arkadaşlarına yakın oynayıp 4. hücum oyuncusu gibi hareket etmesini istedi. Teknik heyet, Redmond'a Galatasaray'ın sol bek zaafından faydalanması gerektiğini belirtti. Cenk'ten ise Aboubakar'ı, Nelsson ve Abdülkerim arasında ceza sahasında yalnız bırakmaması istendi. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, bu sezon takımına ligde 4 asist katkısı sağlarken henüz golle tanışamadı. Ümraniyespor maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Sıra gelecek haftada" ifadelerini kullanan 24 yaşındaki oyuncu, eski takımına karşı siftah peşinde olacak. Kara Kartal'ın yıldızı Galatasaray maçında golle tanışarak, hem hocasının hücumda kendisinden beklediklerini artık yerine getirmek hem de eski takımına karşı zafer elde etmek istiyor.
Şenol Güneş'in derbi kozu Nathan Redmond
Beşiktaş'ın attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı sağlayan Nathan Redmond, özellikle ikinci yarısında oyuna girdiği Fenerbahçe karşılaşmasında 1 gol, 3 asist ile 4-2'lik zaferin mimarı olmuştu. Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nathan Redmond, Galatasaray derbisinde Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Güneş, son haftalarda özellikle hücum hattında sergiledikleri etkili oyunu Galatasaray karşısında da göstererek sonuca gitmek istiyor. Bu doğrultuda da Güneş, hücum organizasyonlarını Redmond üzerinden şekillendirecek. İleri uçta Aboubakar ve Cenk ile görev alacak olan başarılı futbolcu, hem bu ikiliyi asistleriyle besleyip hem de atacağı gol ya da gollerle derbiye damga vurmak istiyor. Redmond, ayrıca maça da sağ kanatta başlayacak. Ancak ilerleyen bölümlerde hücumda serbest oyuncu olarak görev yapacak.
Şenol Güneş'ten derbi mesajı: "Tam saha pres"
Beşiktaş'ta gözler, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik bir skorla deviren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni hedefi ise bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ı da mağlup etmek. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana sabah- akşam ara vermeden Galatasaray'ı yenmenin tekniktaktik hesaplarını yapıyor. Bu sezon sarı-kırmızılıların kaybettiği maçları izlen Güneş'e göre, Okan Buruk'un takımının eksiklerinin üzerine gidilerek galibiyet serisi sürdürülecek. Teknik patron Şenol Güneş, Galatasaray'ı yıkma planı oyuncularını şöyle özetledi; "Rakibimiz sahasından kolay ileri çıkabilen bir ekip. Bunu da iki stoperiyle hızlı bir şekilde yapıyor. Bu maçta onları kendi silahı olan ön alan savunmasıyla vurabiliriz. Rakibin stoperleri, deplasman maçlarında baskı yiyince iyi top kullanamıyorlar. İki stoperin üzerine mutlak baskı yapılacak, rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına izin verilmeyecek."
Valentin Rosier derbi için önde
Beşiktaş'ta sağ bek mevkiinde yaşanan forma savaşında Valentin Rosier'in bir adım önde olduğu belirtildi. Teknik direktör Güneş'in, Ümraniyespor maçında şans verdiği Rosier'in performansından memnun kaldığı ve Fransız oyuncunun performansının derbi için de olumlu referans oluşturduğu ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın Rosier'in ofansif anlamda sergilediği oyunun derbide daha etkili olacağını düşündüğü için Fransız sağ bekin isminin Onur Bulut'a göre öne çıktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta orta saha kararı
Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş, orta saha hattında Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Beşiktaş, bu ikilinin 6 maç yan yana oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Bu süreçte tek kayıp Trabzonspor karşısında cezalı olduğu için yer almayan Hadziahmetovic'in yokluğunda geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu ikiliden derbide de vazgeçmeyeceği ve Galatasaray karşısında birlikte sahaya süreceği belirtildi.
Vincent Aboubakar, derbide bir ilk peşinde!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, son haftalarda çıkışa geçmişti. Başarılı santrfor, son 7 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarsarak yıldızını parlatmıştı. Pazar günkü dev derbide de Beşiktaş'ta gözler, Kamerunlu golcüde olacak. Yıldız isme çok güvenen teknik ekip, Aboubakar'ın atacağı gollerle 42 bin kişinin önünde önemli bir galibiyet almayı hedefliyor. Dev maça hem takım çalışmalarıyla hem de özel antrenörüyle hazırlanan Aboubakar, Galatasaray karşısında bir ilk peşinde olacak... Daha önce Galatasaray'a karşı 2 kez rakip olan ancak skor üretemeyen Aboubakar, bu kez gollerini sıralamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Cenk Tosun da pazar günü kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü de sürdürmek istiyor. Cenk, seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak.
Galatasaray ve Beşiktaş arasında prim derbisi
Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Lideri yenerek zirvede işleri iyice karıştırmayı hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 3 puanın alınması halinde verilecek ödülü belirledi. Siyah-beyazlılar, sezon başında 75 bin TL olarak belirlenen derbi galibiyetine verilen primi Fenerbahçe maçında 100 bin TL'ye çıkarmıştı. Çebi ve kurmaylarının, bu kez primi ikiye katlayarak adam başı 150 bin TL olarak belirlediği öğrenildi. Galatasaray cephesinde de yönetim kesenin ağzını açtı. Bu müsabakaya şampiyonluk maçı gözüyle bakan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, takıma haber göndererek galibiyet halinde toplam 10 milyon TL'lik primin takıma dağıtılacağını bildirdi. Yönetim daha önce Fenerbahçe derbisinde de aynı primi vermişti.
Beşiktaş'ın 12 dakikalık imha planı!
Ligin ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin haftayı kayıpla geçmesi, Beşiktaş'ın pazar günü lig lideri ile oynayacağı derbinin önemini daha da arttırdı. Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar 3-0 hükmen galip sayılacağı Gaziantep maçının dışındaki 5 karşılaşmayı kayıpsız geçerek az olan umudunu son ana kadar sürdürmek istiyor. Şenol Güneş ve ekibi rakibi analiz için yoğun mesai harcarken siyah beyazlıların en önemli referans noktası Galatasaray'ın oynadığı son Karagümrük maçı. 3. dakikada öne geçtiği maçta 18 ve 30. dakikalar arasında tam 3 kez topu ağlarından çıkaran sarı kırmızılıların 12 dakikalık süreçte yaşadığı zaaflar siyah beyazlılar tarafından mercek altına alındı. Galatasaray'ın o süreçte orta sahada ve savunmada yaşadığı problemleri analiz eden Güneş ve ekibi bunların üzerine çalışmalar yaptırarak ezeli rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi planlıyor. Borini ve Diagne'nin attığı gollerde Galatasaray'ın yaptığı hatalar da siyah beyazlı takımın Derbi planında en önemli koz olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ın derbi güvencesi iç saha
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şenol Güneş'in ekibi, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Galatasaray'a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor. 2014-2015 sezonunda Vodafone Park'ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray'ı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti. Siyah Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.
Derbi biletleri saniyeler içinde bitti
Beşiktaş Kulübü, derbinin biletlerini çarşamba günü öğleden önce satışa çıkardı. Biletler, satışa sunulduktan saniyeler içinde tükendi. Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada pazar günü yaklaşık 42 bin siyah-beyazlı futbolsever tribünde olacak.
Galatasaray, 30 yıllık rekorun eşiğinde
Galatasaray, tarihi bir rekorun eşiğinde... Sarı kırmızılılar, en son Okan Buruk'un forma giydiği dönemde 1992-93 sezonunda ligde hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Kadıköy'de 3-0 gülen sarıkırmızılı takım, pazar günü Vodafone Park'ta kazanırsa, Okan Buruk hoca olarak 30 senelik seriye son verecek.
Okan Buruk: "Sahada sakin kalın!"
Bu sezon derbilerde önemli bir performans ortaya koyan ve oynadığı büyük maçların hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk oyun planını şekillendirdi. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden galibiyetle ayrılan Galatasaray bu seriyi sürdürmek, aynı zamanda Vodafone Park'ta bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Sebebi ise Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın stadı yenilenip Vodafone Park olarak kapılarını açtıktan sonra bu statta hiç galibiyet alamaması... Sarı-kırmızılıların 7 maçta 6 yenilgi. 1 beraberlik aldığı seriyi sonlandırmakta kararlı olan Okan Buruk, takımını Kadıköy taktiği ile sahaya sürecek. Tecrübeli hoca, takımı ile yaptığı toplantıda oyuncularından sakin kalmalarını, oyuna rakibi iyi karşılayarak başlamalarını istedi. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde önce rakibini bekleyip sonrasında hamlesini yapacak. Okan Buruk, aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi kontrataklar, geçiş hücumları ile Beşiktaş'a karşı galibiyet planı yapıyor.