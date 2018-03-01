BJK FB maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kanalı

Ziraat Türkiye Kupası'nda, sahasındaile karşılaşıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde derledik.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Perşembe akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 20:30'da ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.Fabricio - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Tolgay, Lens, Talisca, Mustafa Pektemek, NegredoVolkan - Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Alper, SoldadoFenerbahçe'ye karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından M. Başakşehir'in de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla ligin zirvesi Galatasaray ve M. Başakşehir 47, Beşiktaş ve Fenerbahçe 44 puan şeklinde sıralanmıştı. Zirve ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşüren Siyah Beyazlıların 24'üncü haftadaki rakibi ise oldukça zorlu Trabzonspor deplasmanı.Kupa maçının 2 maç üzerinden oynanacak olmasının yanı sıra lig şampiyonluğunun çok daha fazla önem teşkil etmesi teknik direktör Şenol Güneş'in Fenerbahçe karşısında rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkma olasılığını güçlendiriyor. Ancak bu kez yapılacak rotasyon normal zamanda as oynayan oyuncuların ilk 11'e dönmesi şeklinde olacak. Cezaları sebebiyle pazar günü oynanan ilk Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip eden Pepe ve Talisca'nın yarın akşam sahada olması bekleniyor. Yine Lens, Necip ve Mustafa Pektemek'in de ilk 11'de oynama ihtimali bir hayli yüksek. Maç günü yakalandığı yüksek ateş sebebi ile kadrodan çıkartılan ve son idmana katılan Oğuzhan'ın riske edilmesi beklenmiyor.Spor Toto Süper Lig oynanan karşılaşmanın hemen 4 gün sonrasında bu sefer kupada karşı karşıya gelecek olan iki ekipte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sahasında oynayacağı 2'nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, 3-1 kaybedilen lig karşılaşmasında yapılan hataları futbolcularıyla paylaştığı ve görüntüler üzerinden sık sık uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Maçın ilk 20 dakikasındaki oyunu tüm maça yaymak isteyen Kocaman'ın kupa maçı kadrosunda değişikliğe gideceği ve Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanarak Kadıköy'de oynanacak maç öncesi final kapısını aralamak istediği belirtildi.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Perşembe akşamı yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.