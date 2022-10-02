BJK FB derbi maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak.

Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi son durum



Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bir maçı eksik olan Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 13 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Muhtemel 11'ler:

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Batshuayi, Valencia.

356. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. randevuya çıkacak.

Derbide kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 355 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.