BJK Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Dortmund maçı canlı exxen

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI CANLI, TIKLAYIN



Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Dortmund karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Şampiyonlar Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, BatshuayiKobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, HaalandBeşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.Beşiktaş - Dortmund canlı yayın hangi kanalda, Beşiktaş - Dortmund TV8 yayın olacak mı? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Exxen mi TV 8 mi Beşiktaş'ın maçını yayınlayacak? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı TV8 de mi yoksa Exxen Spor'da mı yayınlanacak belli oldu.Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarının yaptığı 'Dortmund maçımızı TV8 yayınlasın' beklentisinin doğru olmadığını belirtti."Sergen hoca ile 2 yıl birlikte çalıştık, bu yaz beraber tatil yaptık. Çok değerli bir insan, kalbinin temizliği yüzüne vuran, kötülük bilmeyen, düşünmeyen bir insan. İşinde de geldiği yere geç gelmiş olan bir dostum ama Sergen'in bugünkü isteği, gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de maç izliyorum, şu oynasın istiyorum. Beşiktaş'ı yarın desteklerken şu oyuncu girsin diye istesem Sergen onu hayata geçirebilir mi? Herkesin kendi işi var. Beşiktaş'ın aldığı Şampiyonlar Ligi parası var, transfer yapıldı buradan. Bu para nereden geliyor? Yayın haklarından, UEFA para basmıyor. Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz meblağlar kulüplerimize gidiyor. Ben bu parayı vererek zaten yayın hakkı olarak kulüplere destek veriyorum. Beşiktaş'ı yayınlarsam Fenerbahçe ve Galatasaray ne olacak? 6 yıldır bedava yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi için 'Haydi Acun, bedava yayınla. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim."Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçını TV8'de şifresiz yayınlaması için Acun Ilıcalı'ya çağrı yapmıştı. Sergen Yalçın açıklamasında şu sözleri kullanmıştı: "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir."Beşiktaş'ın Dortmund'u ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için Exxen platformuna üye olarak spor paketi üyeliği satın alınması gerekiyor.-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın bütün içeriklerini + UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilirsin.EXXENSPOR yaz 9300'a SMS gönder, anında şifren gelsin, form doldurmadan, kolayca üye ol.Restoranlar, kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler, oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri, hastaneler gibi işletmeler şimdi Exxenspor Ticari Üyelik için exxen.com'a girip işletmelerine Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve benzersiz Exxen Dünyası ayrıcalığını kazandırıyor.Şimdi ister http://exxen.com'a girin, ister EXXENSPOR yazıp 9300'a SMS gönderin, hemen üye olun ve benzersiz Exxen Dünyasının keyfini ve futbolu doruklarda yaşamaya başlayın. Üyelik ve ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgiler exxen.com'da.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 113. iç saha maçını yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 112 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 26 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 170 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 114 gol gördü.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı. Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar daha önce Borussia Dortmund'la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.Dortmund mücadelesinde teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, İstanbul'daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi'nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.