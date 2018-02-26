(BJK) Beşiktaş'ın fikstürü, kalan maçları, Beşiktaş'ın puan durumu

SÜPER LİG 23. HAFTA



23 ŞUBAT CUMA

Galatasaray 5-0 Bursaspor

Akhisarspor 3-0 Konyaspor



24 ŞUBAT CUMARTESİ



Kayserispor 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 1-2 Trabzonspor



25 ŞUBAT PAZAR



Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor

Malatyaspor 3-1 Karabükspor

Göztepe 1-0 Sivasspor

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe



26 ŞUBAT PAZARTESİ











24. HAFTA FİKSTÜRÜ



2 MART CUMA

Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği

Bursaspor 20:00 Kayserispor

Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor

Başakşehir 16:00 Göztepe

Karabükspor 19:00 Galatasaray

Antalyaspor 13:30 Sivasspor

Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor

Konyaspor 16:00 Malatyaspor

Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

04.03.2018 Trabzonspor v Beşiktaş11.03.2018 Beşiktaş v Gençlerbirliği18.03.2018 Başakşehir v Beşiktaş01.04.2018 Beşiktaş v Alanyaspor08.04.2018 Beşiktaş v Göztepe15.04.2018 Akhisarspor v Beşiktaş22.04.2018 Beşiktaş v Yeni Malatya29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor