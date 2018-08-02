BJK B36 Torshavn maçı özet izle şifresiz, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları izle

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul'da konuk ettiği Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup etti ve adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

02 Ağustos 2018 23:32
BJK B36 Torshavn maçı özet izle şifresiz, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları izle
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 2-0 kazandığı Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı İstanbul'da konuk etti. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini 6-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Beşiktaş'a farklı galibiyeti ve turu getiren goller 31, 61 ve 79. dakikalarda Cyle Larin, 44. dakikada Caner Erkin, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+2. dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.

TORSHAVN'I YIKAN 3'LÜ

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Larin, hat-trick yaparak maçın yıldızlarından olurken Caner Erkin 1 gol ve 2 asist ile maçın en iyilerinden oldu. Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan Jeremain Lens ise 2 asist ile galibiyete katkıda bulundu.

GÖKHAN TÖRE, ALKIŞLARLA DÖNDÜ

Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Gökhan Töre, 62. dakikada Lens yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı. İstekli bir görüntü çizen Töre, 79. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.

RAKİP LASK LINZ

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile eşleşti. Kara kartallar ilk maçı 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak.

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