Bjelica, yeni transfer Baniya'yı denedi

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, 24 yaşındaki yeni stoper Rayyan Baniya'yı taktik idmanda Denswil ile yan yana oynattı. Baniya'nın Galatasaray derbisinde 11'de yer alması sürpriz olmaz.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Bjelica, yeni transfer Baniya'yı denedi
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19 Ağustos 2023 10:56
Trabzonspor'un Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya, Galatasaray derbisi kadrosunda yer alıyor.

Teknik direktör Bjelica'nın, yerli statüsünde de oynayabilen 24 yaşındaki stoperi son yapılan taktik antrenmanda ilk 11'de denediği öğrenildi. Ama henüz kesin bir karar vermeyen tecrübeli hoca, Denswil'in yanı için Benkovic ile Baniya arasında bir tercihte bulunacak.

Rayyan Baniya, Karagümrük ile ligin ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı forma giymişti. 



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