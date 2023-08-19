Bjelica, yeni transfer Baniya'yı denedi

Trabzonspor'un Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya, Galatasaray derbisi kadrosunda yer alıyor.
Teknik direktör Bjelica'nın, yerli statüsünde de oynayabilen 24 yaşındaki stoperi son yapılan taktik antrenmanda ilk 11'de denediği öğrenildi. Ama henüz kesin bir karar vermeyen tecrübeli hoca, Denswil'in yanı için Benkovic ile Baniya arasında bir tercihte bulunacak.
Rayyan Baniya, Karagümrük ile ligin ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
Teknik direktör Bjelica'nın, yerli statüsünde de oynayabilen 24 yaşındaki stoperi son yapılan taktik antrenmanda ilk 11'de denediği öğrenildi. Ama henüz kesin bir karar vermeyen tecrübeli hoca, Denswil'in yanı için Benkovic ile Baniya arasında bir tercihte bulunacak.
Rayyan Baniya, Karagümrük ile ligin ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı forma giymişti.