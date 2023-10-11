Bjelica'ya maç başına 200 bin euro

Trabzonspor'da bu sezon 8 maça çıkan ve yıllık 1,6 milyon avro alan Nenad Bjelica'ya sadece bu sezonun parası ödenecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Bjelica'ya maç başına 200 bin euro
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11 Ekim 2023 12:22
Son güncelleme 11 Ekim 2023 12:28
Ve Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo mavili yönetim iki sezonluk anlaşması bulunan ve yıllık 1,6 milyon avro kazanan Nenad Bjelica ile sıkı pazarlıklar sonrası anlaşmaya vardı.

İki sezonluk ücretini isteyen ve yardımcılarının da alacağını peşin talep eden Bjelica'ya bu sezonun parası verilecek. O da 1,6 milyon avro demek. Bakıldığı zaman bu sezon 8 maça çıkan Hırvat hoca maç başına 200 bin avro almış olacak.

AVCI İLE GÖNÜL BAĞI

Yeni hoca ise Abdullah Avcı. İki sezon önce takımı şampiyon yaptıktan sonra sonraki sezon mart ayında ayrılan ve o dönem mayıs ayına kadar olan parasını alan Avcı'nın Karadeniz ekibiyle bağlı çok farklı. Başkan Ertuğrul Doğan daha önce 2025'e kadar mukavelesi olan ve erken ayrılan yakın dostu ile nasıl bir anlaşma yapacağı merak konusu. Avcı'nın bir yardımcısının tesislere gidip mesaiye çok erken başladığı belirtiliyor. 

 
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