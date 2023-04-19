Bjelica: 'Trabzonspor'u ayağa kaldıracağım'

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın daha iyi bir geleceğe sahibi olabilmesi için bu göreve geldiğini söyledi.Bordo-mavili takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan ve ardından İstanbul'dan Trabzon'a gelen Bjelica'ya taraftarlar havalimanında yoğun ilgi gösterdi.Bjelica, taraftarlarca sloganlar ve meşalelerle karşılanırken, kendisine Trabzonspor atkısı ile çiçek hediye edildi.Hırvat teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada,dedi.Bu karşılamanın kendisini mutlu ettiğini ancak sorumluluklarını da hatırlattığını dile getiren Bjelica, bu durumun farkında olduğunu vurguladı.Bir gazetecinin, Trabzonspor taraftarlarıncalakabıyla anıldığını belirtmesi üzerine Bjelica,ifadelerini kullandı.Türkiye ligini yakından takip ettiğini aktaran Bjelica,diye konuştu.Hırvat teknik direktör, 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları maçta kulübede olmak istediğini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Gazetecilerin, daha önceki takımlarında genç oyunculara önem veren bir teknik adam olduğunu hatırlatması üzerine Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:Öte yandan Bjelica ve yardımcıları, havalimanından Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçip, stadyumu gezdi.