Bjelica, Trabzonspor'da ilki yaşadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili ekibin başında ilk iç saha yenilgisini Çaykur Rizespor karşısında yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bjelica, Trabzonspor'da ilki yaşadı
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27 Ağustos 2023 16:44
Geçen sezon sonunda göreve başlayan ve Trabzonspor'da istediği istikrarı henüz yakalayamayan teknik direktör Nenad Bjelica, evinde çıktığı son 4 maçı kazanmıştı.

İç sahadaki ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor'da gören Bjelica, rakiplerini yenmeleri halinde 31 yıl sonra seyircisi önünde çıktığı sezonun ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olma fırsatını da kaçırdı.

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