Bjelica, Trabzonspor'da ilki yaşadı

Geçen sezon sonunda göreve başlayan ve Trabzonspor'da istediği istikrarı henüz yakalayamayan teknik direktör Nenad Bjelica, evinde çıktığı son 4 maçı kazanmıştı.
İç sahadaki ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor'da gören Bjelica, rakiplerini yenmeleri halinde 31 yıl sonra seyircisi önünde çıktığı sezonun ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olma fırsatını da kaçırdı.
İç sahadaki ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor'da gören Bjelica, rakiplerini yenmeleri halinde 31 yıl sonra seyircisi önünde çıktığı sezonun ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olma fırsatını da kaçırdı.