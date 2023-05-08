Bjelica, Trabzon'da ilk maçına çıktı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla Trabzon'da ilk kez maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Bjelica, Trabzon'da ilk maçına çıktı
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08 Mayıs 2023 20:35
Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk kez Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı.

Daha önce Demir Grup Sivasspor deplasmanından 4-1, Arabam.com Konyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Hırvat teknik adam ile üçüncü maçını iç sahada oynadı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Konuk takım taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, geçen hafta hayatını kaybeden kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'yı da maç öncesi andı.

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