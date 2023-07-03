Bjelica: 'Ofansif ve agresif bir takım istiyorum'

Trabzon'da başlayan ilk etap kamp çalışmalarında Fırtına'nın teknik patronu Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte oyuncularına yoğun şekilde yüklemeler yapmaya devam ediyor.



Deneyimli çalıştırıcı, ilk etap kampını takımın birbirini tanıması adına önemli bir fırsat olarak görürken, futbolcularına da gelecek sezonki oyun planı hakkında detaylı bilgiler veriyor.



Yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak, kampta yer alan genç oyuncuların da kendilerini gösterme fırsatı yakalamasını çok isteyen Hırvat hoca, ekibiyle birlikte sık sık notlar alıyor.



Bjelica, antrenmanda oyuncularına uyarılar yaptı. Hücum futbolunu benimseyen Bordo- Mavililer'in teknik patronu, "Fiziksel yönden güçlü, 90 dakika mücadele eden, ofansif ve agresif bir takım istiyorum" dedi.





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