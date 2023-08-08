Bjelica'nın yeni Gvardiol'u: Ali Şahin Yılmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın, Dinamo Zagreb'de A takıma alarak oynattığı Gvardiol, 90 milyon euro'ya Manchester City'ye gitmişti. Hırvat teknik adam, bordo-mavili ekipte de Ali Şahin Yılmaz'ı ilk 11'e hazırlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
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Bjelica'nın yeni Gvardiol'u: Ali Şahin Yılmaz
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08 Ağustos 2023 13:44
Leipzig'den Manchester City'e rekor transfer parasıyla giden Josko Gvardiol'un, Nenad Bjelica tarafından futbol dünyasına armağan edildi. Henüz 17 yaşında A takım ile birlikte çalışmalara katılan başarılı stoper, bugün "dünyanın en pahalı stoperi" olarak ön plana çıktı.

BJELICA'NIN GÖZDESİ OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın güvendiği Gvardiol, hocasını mahçup etmezken, bordo-mavili takımda da yeni bir ismi Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor.

U19 takımından A takımına yükselen Ali, Hırvat teknik adamın gözdesi oldu. Hazırlık maçlarında da süre alan 19 yaşındaki genç stoper milli takımlarda çeşitli alt yaş gruplarında mücadele etti.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan genç futbolcu, "Bordo-mavili formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" demişti.

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