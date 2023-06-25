Bjelica, Hüseyin Türkmen'i bırakmıyor

Trabzonspor Teknik direktör Nenad Bjelica, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'i kadroda tutmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bjelica, Hüseyin Türkmen'i bırakmıyor
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25 Haziran 2023 10:32
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın göreve geldikten sonra düzenli olarak forma şansı verdiği Hüseyin Türkmen için Süper Lig'den 4-5 kulüp devrede.

Anadolu ekiplerinin, özellikle kiralama teklifiyle kapıyı çaldıkları öğrenilirken, Trabzonspor'un Hırvat hocası 25 yaşındaki stoperi kesinlikle bırakmıyor.

Hüseyin'den önümüzdeki sezon faydalanacağını yönetime ileten Bjelica, transfer yapılsa dahi başarılı savunmacıyı rotasyonda kullanacak.

Hüseyin Türkmen geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 18 karşılaşmada forma giydi. 

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